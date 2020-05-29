Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева

Император Японии Нарухито в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство,

Рад передать Вашему превосходительству мои искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, мои наилучшие пожелания счастья Вам и процветания Вашей стране", - говорится в поздравительном письме.