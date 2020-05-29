https://news.day.az/politics/1239494.html Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии Нарухито в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство,
Рад передать Вашему превосходительству мои искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, мои наилучшие пожелания счастья Вам и процветания Вашей стране", - говорится в поздравительном письме.
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