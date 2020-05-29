Глава Республики Дагестан поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Благодаря воле народа и политике руководства республики, основанной на интересах граждан, Азербайджан добился больших успехов во многих сферах жизни и сегодня продолжает уверенно двигаться по пути развития и созидания.

В Дагестане высоко ценят исторически сложившиеся с Азербайджанской Республикой плодотворное взаимодействие, в основе которого многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Выражаю уверенность, что конструктивное сотрудничество и добрососедские отношения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой будут и впредь крепнуть и развиваться, служить на благо народов России и Азербайджана.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам и азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.