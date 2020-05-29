Генсек ООН Антониу Гуттериш поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство,

Хочу передать Вам и народу Азербайджана мои искренние поздравления по случаю Дня республики.

Каждый член Организации Объединенных Наций имеет свою собственную культуру и историю. Это разнообразие обогащает нашу организацию и наш мир. Активное участие Вашей страны в работе Организации Объединенных Наций по различным международным вопросам имеет очень большое значение.

В этом году, в первый год Десятилетия действий ООН во имя Целей устойчивого развития, мы для достижения глобализации, которая всем принесет пользу, должны укрепить наши коллективные амбиции и предпринять решительные шаги в вопросе климатических изменений.

Во всех этих усилиях надеюсь на вклад и поддержку Азербайджанской Республикой во имя более гуманного, справедливого и устойчивого для всех мира.

Ваше Превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.