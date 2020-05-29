Турал Гянджалиев: Единственной угрозой для безопасности армянской общины Нагорного Карабаха является основанный на оккупации нынешний статус-кво

Единственной угрозой для безопасности армянской общины Нагорного Карабаха является основанный на оккупации нынешний статус-кво.

Об этом сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, комментируя заявление "главы" так называемого режима, организованного Арменией в оккупированном карабахском регионе Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гянджалиева, "глава" так называемого режима, установленного Арменией в оккупированном карабахском регионе Азербайджана Араик Арутюнян заявил, что конфликт может быть урегулирован постепенно, если Азербайджанская Республика признает право армянской общины Нагорного Карабаха на самоопределение и безопасность.

"Как глава азербайджанской общины в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, я хочу сказать, что мы активно поддерживаем мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и мирное сосуществование и развитие обеих общин в Нагорном Карабахе.

Армянская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики может воспользоваться принципом самоопределения, предусмотренным в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, наравне с азербайджанской общиной региона и в рамках международно признанной территориальной целостности Азербайджанской Республики. Принцип самоопределения ни в коем случае не может привести к нарушению территориальной целостности стран, узакониванию факта оккупации или аннексии территорий", - сказал Гянджалиев.

Относительно обеспечения безопасности, глава азербайджанской общины отметил, что именно Азербайджан, территории которого были оккупированы, и сотни тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, таких как он, больше всего пострадали от армяно-азербайджанского конфликта.

"Единственной угрозой для безопасности армянской общины в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики является политика Армении по поддержанию нынешнего статус-кво, основанного на оккупации. Вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, как часть поэтапного урегулирования конфликта, и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли не будет представлять угрозы для армянской общины в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Утверждения Армении и так называемого "режима" о безопасности являются не более чем предлогом для того, чтобы затянуть урегулирование конфликта и, следовательно, продлить оккупацию азербайджанских территорий.

Кроме того, следует отметить, что все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ, занятые в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и ответственными за достижение мирного соглашения. Уже один этот фактор является очень важным моментом в обеспечении безопасности в Нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Поэтому, мы, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, вновь призываем армянскую общину проголосовать за наше предложение о межобщинном диалоге", - добавил глава общины.

В заключении Гянджалиев сказал, что своими заявлениями олигарх А. Арутюнян, имя которого время от времени упоминалось в криминальных скандалах, показывает, насколько неграмотной, случайной и марионеточной фигурой является он в "политике" и "управлении".

"Его угроза Азербайджану вызывает только смех. На самом деле, даже этот так называемый "лидер" прекрасно понимает, что армянская община в регионе не имеет будущего вне суверенитета Азербайджана. Мы надеемся, что армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики в скором времени будет освобождена от "власти" таких преступных элементов.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша страна обеспечит свою территориальную целостность, и на всех территориях, освобожденных от оккупации, будут проведены восстановительные работы", - сказал он.