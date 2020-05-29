Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Пакистана Ариф Алви отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Очень рад передать Вам мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Между Пакистаном и Азербайджаном существуют искренние дружеские отношения, основанные на таких прочных основах как общие вера, наследие и близость культур. Взаимная поддержка наших стран в вопросах Джамму и Кашмира, а также Нагорного Карабаха является проявлением тесного стратегического партнерства. Желаю продолжения сотрудничества с Вашим превосходительством и в предстоящие годы для дальнейшего углубления и укрепления существующих глубоких братских связей.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, братскому народу Азербайджана - устойчивого мира, развития и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.