Джейхун Мамедов: Армения делает все для срыва переговоров по нагорно-карабахскому конфликту

Сегодня Армения делает все , чтобы сорвать переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он подчеркнул, что Армения в результате своей агрессивной политики осталась вне всех проектов, реализуемых в регионе, и находится в изоляции.

"Кризис в этой стране постепенно углубляется. Пока Армения не освободит оккупированные территории Азербайджана, она будет оставаться вне всяких региональных проектов, реализуемых Азербайджаном, и это усугубит кризисную ситуацию в экономике Армении. Следует отметить, что в освобождении от оккупации земель любой страны экономическая мощь играет особую роль. Сегодня Азербайджан способен освободить свои территории. Боеготовность и моральный дух армии находятся на высоком уровне, она оснащена современным вооружением и техникой. Армия способна добиться всех поставленных задач.

В настоящее время государство принимает все необходимые меры для освобождения территорий от оккупации. В частности, предпочтение отдается освобождению земель мирным путем. В деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта нормы и принципы международного права на стороне Азербайджана. Руководство Армении лицемерит. Сегодня Армения делает все, чтобы сорвать переговоры. Международные организации не признали выборы, инаугурацию, которые не так давно были организованы армянами в Нагорном Карабахе. Это было достигнуто благодаря активной внешней политике и дипломатическим усилиям Азербайджана.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан в скором времени освободит свои территории от оккупации, и в Нагорном Карабахе будут осуществлены работы по обустройству, построены новые здания и созданы производственные участки. Пусть никто в этом не сомневается", - отметил Джейхун Мамедов.

Депутат сообщил, что в Азербайджане в настоящее время во всех областях наблюдается динамичное развитие, экономика страны развивается высокими темпами, уровень жизни людей повышается. Во всех реализуемых в регионе глобальных энергетических проектах Азербайджан является одним из основных партнеров.

"В направлении роста социального обеспечения населения, улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев предприняты серьезные шаги. В текущих условиях, когда в ряде стран мира сокращаются средства, выделяемые на социальную сферу, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что реализация ни одного социального проекта не будет приостановлена. Недавнее открытие жилого комплекса "Гобу Парк - 3" является наглядным подтверждением этого. Другой важный момент заключается в том, что в этих поселках для вынужденных переселенцев принимаются меры по обеспечению занятости населения.

Как известно, в упомянутом комплексе будет функционировать центр ковроткачества и предприятие по производству игрушек. Это станет весомой лептой в дело обеспечения работой проживающих там людей", - добавил Мамедов.