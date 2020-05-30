Французский сенатор Натали Гуле поздравила Президента Ильхама Алиева

Сенатор из департамента Орн Франции, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент!

Мы знакомы более двадцати лет и я всегда высоко оценивала уровень наших отношений.

В переживаемый кризисный период я поняла, что слова и выступления, озвученные на проведенных в Баку гуманитарных форумах, не остаются на бумаге. Увидела, что слова совпадают с делом.

Благодаря Вашей заботе и Международному центру Низами Гянджеви нашему департаменту было предоставлено тысячи масок, 210 тестов и защитная одежда.

Поэтому я хотела искренне и чувством симпатии поблагодарить Вас. Надеюсь на скорую встречу, более плодотворное международное сотрудничество и обсуждение всех этих тем во имя общих гуманистических интересов.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в высоком почтении", - говорится в поздравлении.