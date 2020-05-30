Хикмет Бабаоглу: Указ президента США в связи с социальными сетями - попытка упорядочить информационный хаос

Указ президента США Дональда Трампа по поводу ужесточения контроля над социальными сетями, на самом деле, является попыткой упорядочить информационный хаос, который в настоящее время наблюдается на этих платформах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

Он напомнил, что именуемые социальными сетями интернет-ресурсы с юридической точки зрения являются частными бизнес-структурами отдельных лиц.

"Однако, на фоне глобального информационного пространства социальные сети давно вышли за рамки частных бизнес-структур и обрели глобальный масштаб, став серьезным средством влияния, которое проникло во все сферы социально-экономической и общественно-политической жизни. Ситуация дошла до того, что эти сети превратились в своего рода институциональные структуры, определяющие веру общества, политическое доверие и взгляды, социальное поведение.

Однако, истина заключается в том, что сформированный социальными сетями общественно-политический образ или какой-либо политический портрет далеко не всегда соответствует действительности.

Таким образом, наблюдается манипуляция общественным сознанием. Хотя и это не вся сущность проблемы. Социальные сети порой везде, начиная с моральной сферы и до культурно-этических норм унижают ценности, оказывают негативное влияние на формирование нравственных качеств в соответствии с надлежащими устоями. Поэтому возникает необходимость в регулировании законами сформированных в социальных сетях общественных отношений", - сказал Бабаоглу.

Он также затронул причины, которые побудили президента США подписать вынести вышеупомянутое решение.

"Обозначение сообщения первого лица - то есть президента одной из самых могущественных стран мира, страны, являющейся определяющим мировую политику силовым центром, специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки, на самом деле является попыткой вызвать недоверие к нему. Поэтому здесь возникает правовая ответственность, и вновь актуализируется необходимость юридического регулирования. Как и видно, эти рассуждения и факты показывают обоснованность решения Трампа. Вопрос заключается в том, что социальные сети способствуют вышеуказанным ситуациям не только в США, но и во многих странах мира. Эти платформы играют роль информационного инструмента, который вызывает негативные последствия, в том числе и в Азербайджане.

В качестве наглядного примера можно привести то, что некоторые граждане превратили социальные сети в средство морально-политического террора, несерьезный и субъективный информационный рупор. Поэтому необходимо в определенном порядке уррегулировать все виды общественных отношений в социальных сетях. В текущей ситуации такое решение Трампа следует оценивать как один из первых шагов в направлении побуждения социальных сетей к соблюдению права.

Однако, несомненно, что социальные сети являются основной платформой обмена, формирующей глобальное информационное сообщество, и повысив свою социальную и правовую ответственность, они могут подняться на качественно новый уровень", - добавил Хикмет Бабаоглу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 мая подписал указ о регулировании в стране деятельности социальных сетей.

Президент США также не исключил возможность полного закрытия Twitter.

Отметим, что ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая по почте жителям ряда штатов бюллетени для голосования на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.