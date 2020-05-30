Указ Трампа направлен против избирательной цензуры и двойных стандартов в соцсетях

Политика избирательной цензуры и двойных стандартов, к которой так часто прибегают последнее время глобальные социальные сети, вызвала справедливую и обоснованную критику президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что 28 мая президент США подписал указ "О предотвращении онлайн-цензуры". В нем сказано, что свобода слова является основой американской демократии, и в данной связи нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную определять контент, к которому у граждан страны может быть доступ или который они могут высказывать в интернете. По словам Трампа, когда крупные и влиятельные компании - владельцы социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть и перестают быть просто площадками для обсуждения, и должны рассматриваться как создатели контента, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Указом предусматривается отмена положения 230-го раздела акта об этике в телекоммуникациях, принятого в США в 1996 году. Данный раздел ограничивает возможности судебного преследования для онлайн-платформ, которые модерируют размещаемый пользователями контент. В нем отмечается, что подобные платформы не могут рассматриваться как самостоятельный источник информации, чем и отличаются от традиционных СМИ.

Стоит отметить, что в последнее время социальные сети играют огромную роль в жизни десятков и сотен миллионов людей по всему миру, став глобальными площадками, на которых каждый получил возможность высказывать свое мнение относительно тех или иных событий, происходящих в политической, социальной или иных сферах жизни современного общества.

Сегодня ни один социально активный человек не может представить свою жизнь вне соцсетей. Однако, наряду с тем, что использование социальных сетей дает возможность большому количеству людей делиться необходимой и полезной информацией, общаться друг с другом и выражать свою гражданскую позицию, возникла и широко распространилась угроза информационного терроризма, распространения дезинформации, вовлечения пользователей интернета в преступную деятельность. Призывы к терроризму, насильственному свержению существующих законных государственных режимов, к дискриминации на почве расовой, национальной или религиозной принадлежности стали повседневными реалиями социальных сетей.

Все это заставило владельцев глобальных социальных сетей вводить определенные ограничения, с целью пресечения распространения недопустимого, опасного и провокационного контента. К сожалению, на определенном этапе, вводимые для этого ограничения, стали использоваться владельцами глобальных онлайн-платформ в качестве "цензуры" в своих политических целях.

На сегодняшний день, владельцы глобальных соцсетей, основываясь исключительно на собственном субъективном видении, позволяют себе осуществлять цензуру публикаций тех или иных пользователей в угоду своим политическим и иным интересам. Так называемые "правила поведения сообщества", являющиеся по сути совокупностью декларативных заявлений, позволяют ограниченному числу глобальных монополий по своему усмотрению модерировать контент в зависимости от своего собственного отношения к тем или иным вопросам, либо публикующим его пользователям, удаляя его, ограничивая к нему доступ либо маркируя определенным образом.

В данной связи наглядно проявилась и политика двойных стандартов, которая последнее время весьма широко и часто проявляется в современном мире, выражающаяся в диаметрально противоположном отношении ко схожим по сути проблемам и конфликтам.

Данные злоупотребления со стороны глобальных соцсетей не обошли стороной и Азербайджан. Ни для кого не секрет, что многочисленные кампании, которые организовывали в социальных сетях против Азербайджана различные радикально настроенные антинародные элементы, поддерживаемые армянскими оккупантами и их покровителями, несмотря на их ярко выраженный, абсолютно неприемлемый в рамках правил пользования социальными сетями контент, не подвергались модерированию.

В результате распоясавшись от безнаказанности, опьяненные собственной виртуальной властью, сетевые монополисты пометили как "фейковые", т.е. являющиеся по сути дезинформацией, публикации президента США. Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно, подписанный им указ об отмене вышеупомянутого 230 раздела акта об этике в телекоммуникациях призван лишить соцсети иммунитета от судебного преследования за модерирование размещаемого в них контента. "Мы собрались здесь в этот день с целью защитить свободу слова от одной из главных опасностей", - прокомментировал Трамп свое решение журналистам.

Данный указ позволит Федеральной комиссии США по связи установить новые правила по отношению к деятельности определенных сайтов. Генеральный прокурор США Уильям Барр поддержал решение президента, заявив, что раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций вышел далеко за границы целей, ради которых был когда-то утвержден. Помимо проявлений политической цензуры он позволяет соцсетям игнорировать размещение незаконного контента.