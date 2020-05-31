https://news.day.az/politics/1239964.html Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Названа дата проведения первого пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
По словам спикера, пленарные заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса будут проведены первого и второго июня.
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