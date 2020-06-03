Тофик Аббасов: Президент Ильхам Алиев дал четкий месседж чиновникам

Одним из требований современной эпохи является инновационное мышление, применение инновационных наработок. Это один из приоритетов реформенной программы Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Тофик Аббасов.

Инновационный подход - это вовсе не обязательно изобретательство и первооткрывательство. Инновационный подход подразумевает рациональное использование ресурсной базы, достижение большей результативности в идущих процессах.

"Инновации - это рациональный подход ко всем процессам, которые сейчас идут. В советское время был такой термин - НОТ, то есть научная организация труда. Инновативный подход - это не только научная, но, в первую очередь, разумная организация труда, разумное потребление ресурсов, разумное налаживание культуры процесса. Совсем не обязательно немедленно приобретать роботов и автоматизировать все вокруг. Но мы можем на своем уровне, переформатируя подходы, перегруппировав ресурсы, наладить инновационный подход. На недавней видеоконференции с генеральным исполнительным директором компании Signify Президент Ильхам Алиев говорил как раз об этом, заявив, что Азербайджан готов к новым технологиям и инновациям", - отметил наш собеседник.

По словам Аббасова, глава государства сам активно демонстрирует новаторский подход, постоянно выступая с новыми инициативами. Взять хотя бы центры DOST, которые сокращают вмешательство чиновничьего аппарата, устраняют бюрократию, дают новые преимущества потребителям услуг, подчеркнул политолог. Все это имеет очень большое значение в современной жизни - убыстряется темп выполнения многих работ и процедур, повышается уровень морального комфорта для граждан. В стране для этого создан значительный человеческий капитал, а являющиеся азербайджанским ноу-хау технологии, связанные с государственными, социальными услугами, сегодня используются другими странами.

"До недавнего времени для того, чтобы получить какой-то документ, например, по налоговой части, человеку иной раз приходилось собирать шестнадцать справок и подтверждений. Только представьте - шестнадцать! Причем, в разных инстанциях. А теперь процедура упростилась в разы, и все вопросы можно решить в течение одного дня и в одном месте. На мой взгляд, инновативный подход - это когда чиновники делают шаг навстречу гражданам. Раньше граждане вынуждены были идти навстречу чиновникам и бюрократам. Сегодня же, благодаря инновационным инициативам Президента Ильхама Алиева, все изменилось", - сказал Тофик Аббасов.

Политолог также отметил, что инновативный подход должен продвигаться не только на уровне государства. Например, человек, занятый в агропромышленной сфере, тоже должен думать над тем, как можно сделать свой труд более эффективным, рациональным и экономным. Люди, занимающиеся выращиванием сельхозпродуктов, имеют потрясающую возможность проявить новаторство, инновационность, поднять собственные коэффициенты показателей качества и количества.

"Азербайджан и в вертикальном, и в горизонтальном разрезе в условиях пандемии показал, что страна состоялась. Пандемия, поставившая дилемму перед всем человечеством, в Азербайджане оказалась менее ощутима, показала способность азербайджанской правящей элиты быть рядом с гражданином", - подчеркнул Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева