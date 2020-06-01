Продавшимся армянам российским СМИ не даёт покоя мощь Азербайджана

Прошедшая недавно "презентация" нового т.н. "главы" сепаратистского режима Карабаха не могла не остаться без последствий. Подобные шоу разыгрываются Ереваном уже более четверти века, но впервые мероприятие было организовано не в Ханкенди, а в Шуше, что было явной и откровенной провокацией.

В Армении прекрасно знают, что этот шаг не мог быть расценен в Баку иначе, как доказательство абсолютной бессмысленности о чем-то разговаривать с армянской стороной. Дипломатия - это не то оружие, которое работает в случае с Арменией. Оккупант не оценил добрых намерений, и азербайджанская сторона больше не настроена возиться с мирными переговорами.

Как раз на днях, выступая на церемонии открытия жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Гобу, Президент Ильхам Алиев говорил об этом и дал понять, что Азербайджан в дальнейшем намерен делать упор не на дипломатию, а на силу. Решение нагорно-карабахской проблемы - это исторический вопрос, и мы должны решить его окончательно и полностью, заявил он.

"Переговоры само собой, но вы прекрасно видите, что сегодня силовой фактор выходит на передний план в мире, некоторые страны, даже государства с большими демократическими традициями, порой игнорируя международное право, обеспечивают свои интересы. За счет чего? За счет силы. Поэтому армейское строительство всегда находится на первом плане в моей деятельности как Президента. Сегодня мы создали такую могущественную армию, что можем выполнить любую задачу", - сказал глава государства.

Не успели в Ереване переварить это предупреждение из Баку, как министр обороны Закир Гасанов на прошедшем на днях совещании с руководящим составом Вооруженных Сил подчеркнул, что слова главы государства являются приказом для руководства армии, и личный состав должен быть готов повсеместно наносить сокрушительные удары по противнику с целью освобождения наших земель. "Противник должен сознавать, что шаги, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016-го года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом", - предупредил министр обороны.

После этих очень конкретных месседжей из Баку в Армении, и без того напуганной недавними масштабными военными учениями ВС Азербайджана, начали действовать. Что значит "начали действовать" применительно к армянской стороне, думается, всем понятно. Начался запуск проармянских пустышек в виде разнообразных экспертов и политологов, прикармливаемых Ереваном для подобных случаев.

Не будем останавливаться на планктоне, а обратимся к выступлению по поводу, так сказать, рыбы покрупнее, коей для армянского агитпропа является российский политолог Станислав Тарасов. Тарасов опубликовал в ИА REGNUM свой "ответ Чемберлену", достаточно несерьезно попытавшись убедить армянское общество, что все идет хорошо.

Интересно, что это первый случай, когда армянские лоббисты не оперируют забавными аргументами вроде мощи армянской армии и всего такого прочего. А главными причинами, по которым, по версии Тарасова, Азербайджан не сможет начать освободительную войну, является внешний фактор и близость нашей страны с Турцией.

"...для Азербайджана начинать войну с Арменией из-за Нагорного Карабаха - это обрекать себя на международную изоляцию", - торжественно пишет Тарасов. А еще, считает он, если за Баку только Анкара, то за Ереваном - мировое армянство.

Позволим себе заметить, что в отличие от Турции, являющейся совершенно конкретным союзником Азербайджана, мировое армянство - это понятие настолько расплывчатое, что даже в самой тарасовской статье оно взято в кавычки. Тарасов, грозя Баку армянской диаспорой, упускает из виду один очень важный момент. За годы так называемой независимости никакие миллионы армянства не смогли помочь Армении вылезти из нищеты. Миллиарды армянских долларов не сумели ни восстановить разрушенный оккупантами Карабах, ни добиться его признания миром. Да, деньги диаспоры сыграли огромную роль в агрессии против Азербайджана в начале 90-х, но сейчас совсем другие времена. И в Армении совсем не напрасно бледнеют, слыша об очередных учениях азербайджанской армии.

Да, времена теперь совсем другие, и приводимый Тарасовым набор аргументов - тому подтверждение. Помимо отсутствия красочной болтовни о якобы мощи армянской армии, есть и другие любопытные детали. В отличие от прежних пропагандистских выпадов, в статье не говорится ничего о том, что Азербайджану, мол, не позволят освободить свои земли. В подобном заблуждении армянский агитпроп и его рекруты пребывали до апрельских боев 2016 года, однако когда мир, несмотря на устроенную диаспорой и лобби истерику, не обрушился на Баку, оккупантам и их защитникам стало ясно, насколько переменилась с 90-х годов ситуация.

Не спорим, что симпатии держав всегда были на стороне Армении, благодаря чему она сумела безнаказанно отхватить 20 процентов чужих территорий. Но сегодня "воля третьих стран", как это называет Тарасов, уже не будет работать на агрессора. Вашингтон, Москва, Тегеран или кто-то еще могут не поддержать и даже словесно осудить переход Азербайджана к силовому методу восстановления справедливости, но никаких действий против нашей страны предпринято не будет. Не будет санкций, ни политических, ни экономических. И уж совсем несерьезно думать о военной поддержке агрессору-Армении.

На стороне Армении может быть армянство с его миллиардами, многочисленное и сильное лобби, контроль над парламентами в каких-то штатах или государствах. На стороне Азербайджана же - военная сила и международное право, и эти два фактора перевешивают все, что имеет в активе агрессор.

Так что Станиславу Тарасову стоит подумать в следующий раз над аргументами.

Но одна здравая мысль в его статье все же есть. То есть звучит она здраво, какой бы смысл в нее не вкладывал сам автор. "Идея мира и согласия между азербайджанцами и армянами в условиях единого государства имеет право на существование", пишет он. Конечно же, имеет. И тут не нужно ничего изобретать, искать какие-то модели, обращаться к мировому опыту. В мире и согласии армяне и азербайджанцы жили в составе единого Азербайджана многие годы, пока в Ереване не решили, что "хорошего понемногу"...

Зульфугар Ибрагимов