Вице-спикер: Президент Ильхам Алиев особо заботится о семьях шехидов и ветеранах войны

Государство и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны.

Об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Алиев отметил, что нельзя забывать о том, что эта группа населения заслуживает особого уважения и заботы: "Государство и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны. Семьи шехидов обеспечиваются всем необходимым. Каждый из них должен находиться в центре нашего внимания".