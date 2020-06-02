https://news.day.az/politics/1240537.html Вице-спикер: Президент Ильхам Алиев особо заботится о семьях шехидов и ветеранах войны
Вице-спикер: Президент Ильхам Алиев особо заботится о семьях шехидов и ветеранах войны
Государство и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны.
Об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Алиев отметил, что нельзя забывать о том, что эта группа населения заслуживает особого уважения и заботы: "Государство и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляют особую заботу о семьях шехидов и ветеранах войны. Семьи шехидов обеспечиваются всем необходимым. Каждый из них должен находиться в центре нашего внимания".
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