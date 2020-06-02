Кургинян и Гуликян наворовали миллиарды на российских дорогах

Росприроднадзор (РПН) раскрыл случай крупного хищения государственных ресурсов. На сей раз также не обошлось без участия представителей армянской общины. Согласно информации, вот уже на протяжении долгих лет московская фирма под руководством выходцев из Армении, в частности учредителя Мальвины Гуликян и гендиректора Айказа Кургиняна добывает песок без лицензии, разрешений и на чужой земле.

Ворованный песок Гуликян с Кургиняном использовали на стройках дорог по многомиллиардным подрядам в Калужской области и Подмосковье, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

"Разработкой месторождения" - а попросту воровством государственных ресурсов - ООО ТК "Руслан-1" занималось на участке с кадастровым номером 40:25:000145:30 около поселка Резвань, который входит в городскую черту Калуги. О борзых строителях в РПН сообщили местные жители. Управление РПН по Москве и Калужской области провело проверку, и все подтвердилось: лицензии у "Руслана-1" не оказалось, земля фирме не принадлежит.

Маркшейдеры ФГБУ ЦЛАТИ провели съемку карьера для измерения объемов уже добытого песка, пока на компанию Мальвины Гуликян возбуждено административное дело. Однако, в связи с значительностью ущерба РПН решил передать материалы в правоохранительные органы.

Телеграм канал "Выводы на чистоту" пишет, что местные чиновники из кожи лезут, чтобы "отмазать" фирму Мальвины Гуликян.

Дело в том, что местные жители обратились с жалобой не только в РПН, но и в областное министерство дорожного хозяйства. И вот оттуда практически одновременно с РПН пришел ответ за подписью замминистра Сергея Горбачева, в котором сказано: да, ООО ТК "Руслан-1" не имеет права пользования участком недр. Но он подал заявку на включение этого участка в 30 Га в проект перечня участков недр местного значения для предоставления в пользование.

Авторы канала пишут, что выходит, г-жа Гуликян просто ошиблась - нечаянно поспешила и начала рыть песок чуть-чуть раньше времени.

Надо сказать, что пока у фирмы г-жи Гуликян есть только одна лицензия: на сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности. Вероятно, у незаконного карьера в Калуге была вполне реальная перспектива превратиться в незаконную свалку.

За последние 12 месяцев "Руслан-1" получил 20 госконтрактов на 21 млрд рублей. Заказчики - ГДУ Московской области "Мосавтодор", Дорожное агентство Липецкой области, ГКУ "Калугадорзаказчик", МКУ Калуги "Служба Единого Заказа городского Хозяйства", Калужское Управление капстроительства и Федеральное казенное учреждение "Управление Автомобильной Магистрали Москва-Бобруйск Федерального Дорожного Агентства".

Нарушений в хозяйстве г-жи Гуликян находят столько, что становится как-то обидно за государственных заказчиков и возникает вопрос в обоснованности траты бюджетных средств. МВД там находит нарушение закона о правовом положении иностранцев, Мосгосстройнадзор - постоянные косяки и отступления от проектов, которые приводят к "нарушению качества выполненных работ". Вот, к примеру, толщина верхнего слоя дорожной одежды вместо проектных 80 мм оказывается от 49 до 69 мм, нижнего слоя - 160 мм вместо 200 мм, а бетон применяется намного ниже классом, чем положено. Представляете, какая экономия на материалах? Кстати, в июле прошлого года Мосгосстройнадзор взгрел "Руслана-1" за плохой песок, качество которого также не соответствовало проекту.

Возможно, после этого Мальвина Гуликян и обратила взор на участок близ деревни Резвань, пишут авторы телеграм-канала. Теперь в побудительных мотивах московской предпринимательницы разберутся следователи. Хорошо бы еще и обстоятельства получения госзаказов проверили, а то ситуация с ворованным песком в государственных дорогах сейчас выглядит совсем нехорошо.

Местные жители говорят, что воровство песка из карьера продолжается, невзирая на все предписания и запреты надзорных органов.

Между тем, значительная часть дорог Калуги остается в ужасном состоянии. Часть из них была отремонтирована как раз компанией наших "героев". Удивительно, как армяне в России с легкостью дерибанят не только дороги, но и государственный бюджет.