Мы увидели статью, которую опубликовали сегодня армяне на сайте газеты "Еркрамас", и поняли, что армяне испугались, поняв, что им попали в самую точку.

Наш сайт всегда отличался принципиальной позицией в вопросе освещения армянской агрессии, армянского сепаратизма и шовинизма. И материалы Day.Az настолько попадают по самым уязвимым местам армянской пропаганды, проливают свет на самые грязные армянские планы, что сегодня мы столкнулись с такой реакцией - когда армянство пытается давить на государственные структуры в России, чтобы попытаться повлиять на нас.

Не находя более здоровых способов оправдать свою антироссийскую деятельность внутри самой России, армянство РФ в лице так называемой "Джавахкской диаспоры России" и прочих решило "наказать" Day.Az за правду. Армяне обратились в Роскомнадзор с призывом заблокировать наш сайт на территории России за якобы "дестабилизацию социально-политической обстановки в Российской Федерации".



Против Азербайджана ведется информационная война, Day.Az находится на переднем крае в этом противостоянии и не собирается отступать. Мы не намерены сворачивать с этого пути и будем продолжать изобличать армянскую пропаганду, негативную деятельность лобби и диаспоры в разных странах мира против Азербайджана, и смешно думать, что какие-то обращения экстремистской организации, прикрывающейся статусом "общественной", что-то изменит.



Для тех, кто не в курсе - так называемая "Джавахкская диаспора России" - это организация сепаратистского толка, продвигающая идею отторжения региона Самцхе-Джавахети, искаженно называемого армянами "Джавакх", от Грузии. То, что сепаратистская структура окопалась на юге России, - это уже сам по себе факт для расследования правоохранительными органами...



Day.Az