https://news.day.az/politics/1241513.html Парламент Азербайджана обсудит сегодня четыре вопроса
Парламент Азербайджана обсудит сегодня четыре вопроса
Сегодня состоится заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
В повестке заседания четыре вопроса - о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией; об исполнении государственного бюджета на 2019 год (в первом чтении); обсуждение законопроекта о поправке в закон "О Судебно-правовом совете" и законопроекта "О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс" (в первом чтении).
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