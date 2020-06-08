Расим Мусабеков: Президент Ильхам Алиев сделал четкий месседж: Армения поплатится за фальсификацию истории

В своем выступлении в ходе поездки в Тертерский район Президент Ильхам Алиев направил серьезный месседж армянской стороне.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

По его словам, армяне, как известно, рассчитывают отделить от Азербайджана не только Нагорный Карабах, но и так называемый "коридор", куда они включают Кельбаджар и Лачин. Более того, в последнее время их аппетиты стали и вовсе непомерными - они завершают планку своих требований и распространяют их уже на все оккупированные территории и даже на Нахчыван.

"Думаю, Президент Ильхам Алиев, говоря, что Армения вся расположена на исторических азербайджанских территориях, посылает армянам месседж, давая понять, что у нас достаточно сил для актуализации силового решения конфликта. Президент, говоря о том, что Армения расположена на исторических азербайджанских землях, дает понять, что в случае, если мы вынуждены будем обратиться к силовому решению конфликта, мы будем апеллировать не только к международному праву, нарушаемому армянами, не признающими территориальную целостность Азербайджана и его границ. Азербайджанская сторона в этом случае будет апеллировать уже и к истории. И тогда уже занимаемые ныне Арменией территории не просто окажутся под ударом, но и получат тот же статус, в котором сами армяне видят земли Азербайджана", - отметил Мусабеков.

Лейла Таривердиева