Названа дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса

Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказала на сегодняшнем заседании в рамках внеочередной сессии председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, заседание состоится 12 июня.

Отметим, что сегодня парламент рассмотрел четыре вопроса.