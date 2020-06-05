https://news.day.az/politics/1241657.html Названа дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса
Названа дата проведения следующего заседания Милли Меджлиса
Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказала на сегодняшнем заседании в рамках внеочередной сессии председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, заседание состоится 12 июня.
Отметим, что сегодня парламент рассмотрел четыре вопроса.
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