Азербайджан и Азиатский банк развития имеют уникальную возможность реализовать амбициозные совместные проекты

Между правительством Азербайджана и международными финансовыми институтами, аккредитованными в стране, сформированы деловые отношения, основанные на доверии и взаимном уважении.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

"Благодаря решению Общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан в 1999 году стал 58-ым членом Азиатского Банка Развития. За период сотрудничества Банк предоставил Азербайджану кредитов, грантов и технической помощи на сумму более $5 млрд и было реализовано 82 проекта. Проведение ежегодного собрания АБР в Баку в 2015 году является еще одним ярким примером доверия АБР к нашей стране", - считает он.

Парламентарий отметил три основные области сотрудничества между Азербайджаном и АБР, предусмотренные на 2019-2023 годы.

"Во-первых, это развитие частного сектора, во-вторых, повышение эффективности общественного сектора, наконец, в третьих, обновление инфраструктуры и улучшение качества человеческих ресурсов. Также у Азербайджана появилась новая возможность углубить сотрудничество с АБР в области управления водными ресурсами, а также в улучшении ирригации", - считает Эфендиев.

Депутат подчеркнул, что в истории современного Азербайджана наша страна неоднократно отправляла гуманитарную помощь странам, страдающим от природных катаклизмов, наводнений и стихийных бедствий.

"Отправив более чем 30 странам гуманитарную помощь, наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса, Азербайджан с честью проявил международную солидарность", - считает наш собеседник.

Он также напомнил, что в одном из своих отчетов Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 наиболее реформистских стран мира.

"В контексте этих реформ, выведение экономики из тени является приоритетной задачей. Основной экономической целью является развитие всех областей ненефтяного сектора. В частности, развитие сельского хозяйства, туристический потенциал, экспортно-ориентированное производство, цифровизация и развитие современных технологий являются одними из наших основных целей", - заключил Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов