Фикрет Садыхов: Совет Европы следует демократии только на словах - на деле они давно себя дискредитировали

Поставив во главу угла защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, Совет Европы, по сути, сам действует в противовес провозглашенным задачам и целям этой организации.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Напомним, что выступая на днях на открытии олимпийского спорткомплекса в Тертере, Президент Ильхам Алиев отметил, что Совет Европы остался практически единственной международной организацией, которая не осудила незаконные "выборы" в оккупированном Карабахе. "Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы - запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать "пятую колонну", предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь!" - заявил глава Азербайджана.

Присоединяясь к возмущению главы государства, Фикрет Садыхов подчеркнул, что Советом Европы не замечаются нарушения прав миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из Армении и оккупированных ею территорий Азербайджана, закрываются глаза на нарушение территориальной целостности нашей страны, демонстрируется наплевательское отношение к агрессивному сепаратизму, захвату Арменией территорий соседнего государства.

"Если в этом заключается защита прав и демократических ценностей, то грош цена такой защите и тем более созданию вокруг всего этого мифологического культа. Мы понимаем, что за спиной ряда депутатов этой организации стоят антиазербайджанские силы, армянские круги, в том числе финансовые, которые щедро проплачивают подобную позицию СЕ. Где же тогда объективность и справедливость, которыми должен руководствоваться Совет Европы при оценке тех или иных событий в стране, входящей в организацию?", - сказал политолог.

Садыхов напомнил о существовании термина "коньячная дипломатия", который непосредственно связан с Арменией и подачками от нее депутатам структуры. Не здесь ли собака зарыта? Не здесь ли причина того, что Совет Европы так недружественно и безразлично, по сути, занимая антиазербайджанскую позицию, демонстрирует свое отношение к оккупации азербайджанских земель и так называемым "выборам" в оккупированном Арменией Карабахе? - заметил наш собеседник.

"Азербайджан давно уже доказал, что прекрасно обходится без нравоучений и поучительных рекомендаций СЕ. Если эта структура идет на поводу у антиазерабйджанских сил, она себя полностью дискредитирует. Видимо, забыли, что сепаратизм как вирус гуляет сегодня по просторам и Европы. И возникает вполне резонный вопрос: как они отнесутся к тем клоунским представлениям сепаратистов, которые могут в ближайшее время начать устраиваться уже на территориях самих европейских государств?", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева