Азербайджанские солдаты приняли присягу

По поручению министра обороны 7 июня в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии прошла церемония приведения к военной присяге молодых солдат.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. На церемонии новобранцы торжественно приняли военную присягу и дали клятву на верность Родине.

Затем представители Министерства обороны и командование воинских частей поздравили новобранцев с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой воинский долг перед Родиной.

Церемония завершилась прохождением личного состава перед трибуной торжественным маршем.