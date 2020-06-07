Муса Гулиев: ПАСЕ содействует политическим заказам

Проведение незаконных "выборов" и "избрание главы" хунты одноименным режимом, контролирующим оккупированные территории Карабаха, не было признано ни одной страной мира. Парламентская ассамблея ОБСЕ, сопредседатели Минской группы - Россия, США и Франция - неоднократно заявляли, что не признают такие "выборы" и их результаты.

Об этом сказал Trend председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

М.Гулиев сказал, что влиятельные организации, такие как Европейский Союз, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения опубликовали заявление, осуждающее вышеуказанное шоу "выборов":

"Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выразила свою позицию. Фактически, молчание ПАСЕ по этому вопросу можно рассматривать как проявление ее лицемерной позиции.

Президент Ильхам Алиев, недавно посетивший Тертерский район, выступил на открытии олимпийского спортивного комплекса с всеобъемлющей речью об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, вновь подтвердив миру позицию нашего народа, который никогда не смирится с оккупацией наших земель и разоблачил политику двойных стандартов ПАСЕ убедительными фактами.

Президент назвал антиазербайджанскую позицию Совета Европы азербайджанофобией и сказал, что решения этой организации, которая не учитывает бурное развитие Азербайджана, являются для нас незначительной бумажкой", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией:

"Основная причина этого заключается в том, что ПАСЕ содействует политическим заказам, предпочитая усердия Армении закону и справедливости, и пытается встать на сторону агрессора, последовательно пытаясь оказать давление на усиливающий свой международный престиж Азербайджан.

По какой-то причине, ПАСЕ, вестник правосудия, не слышит стона "не могу дышать" темнокожего мужчины, который был задушен полицией в Миннеаполисе, США, не видит демонстрантов в сердце Европы, которых травят собаками и топчут под ногами коней, но ищет под микроскопом в Азербайджане оппозиционеров и "политзаключенных", чьи права были нарушены, открывает объятия для тех, чья национальная принадлежность, этническая принадлежность и пол неизвестны, "щедро" используя их для взращивания против нашей страны "пятой колонны".

М.Гулиев подчеркнул, что в Азербайджане есть сильный лидер, сильный народ и сильная армия.

"Нам не нужна поддержка ПАСЕ и мы не боимся ее предвзятости. Мы хотим справедливого отношения. Мы освободим наши земли от оккупации, проведем настоящие, демократические выборы на этих землях и преподадим проармянским силам урок, урок справедливости и гуманности!", - подчеркнул Гулиев.