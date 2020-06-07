Армения пытается шантажировать Россию

В политических кругах Армении придумали неординарные методы с целью надавить на Россию в вопросе цене поставок на газ. В частности, армянские политики и эксперты для того, чтобы сломить Россию, призывают использовать самые гнусные методы, вплоть до обращений в международный суд.

При этом, иногда доходит до абсурда, как призывы национализировать российскую военную базу в Гюмри.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, экс-депутат Верховного совета Азат Аршакян заявил, что Армения находится в вассальном положении от России чему должен быть положен конец.

"Все договоры, которые были заключены под политическим давлением, должны быть пересмотрены. Желательно, чтобы ревизия была в партнерском ключе. То есть, если раньше наша власть была вассальной и согласилась, то теперь мы хотим более справедливых, партнерских условий. Я не говорю о союзнических, дружественных отношениях, потому что не считаю, что друг нашего врага может быть нашим другом. Альянс Ататюрк-Ленин не может быть для нас союзником. Поэтому я говорю о партнерских отношениях, которые требуют, чтобы Армения отказалась от этих договоров, возможно, даже в одностороннем порядке. Армения должна заявить, что может отказаться от унизительного, грабительского, мародерского договора и призвать к партнерским отношениям", - заявил Аршакян.

При этом Аршакян считает, что лучшим методом для принуждении России, это пойти на шантаж - обращаться в международные суды, национализировать российское имущество - газопроводы, железную дорогу, военную базу, если Москва не будет согласна на партнерские отношения.

"Повышение цен на газ со стороны России неприемлемо, нужны отношения на равных, иначе мы можем отказаться от выполнения всех договоров. Это не опасно - Россия не является гарантом безопасности Армении. Это ложь. Гарантами безопасности являются ООН, ОБСЕ, иначе говоря, Минская группа без России", - заявил эксперт, одновременно пожелав Российскому народу и президенту заразится коронавирусом.

Анти-российский тренд в эту неделю был подхвачен парламентом страны: действующий депутат национального собрания Арман Бабаджанян, заявил, что Армения должна пересмотреть позорный договор с российским "Газпромом", согласно которому Армения обязалась до 2043 года покупать газ только у российского "Газпрома".

Депутат НС заявляет, что до тех пор, пока соглашение 2013 года не пересмотрено, Армения продолжит жить в условиях газового рабства. По его мнению, оказывается, Армения столкнулась с недружественным шагом, и Россия должна почему-то снижать цены на газ для армянских потребителей.

И это, когда, вся страна буквально охвачена фашисткой идеологией, а власти вовсю поощряют возведение памятников нацистским преступникам, а по всей стране идет тотальная война против русского языка.

Ереван даже не учитывает тот факт, что "Газпром" по договору обязуется вложить многомиллиардные инвестиции в дряхлую инфраструктуру газовой промышленности Армении. По предложенной цене в 275 долларов за 1000 кубометров компания за 10 лет предусматривает иметь 60 млрд. драмов маржи и параллельно осуществить инвестиции на сумму в 230 млрд. драмов, без чего в будущем могут возникнуть проблемы с поставками. Сегодня поставки газа в Армению само по себе превратилось в дорогое удовольствие, что связано с изношенностью системы транспортировки. Параллельно с инвестициями нужно осуществлять и текущие расходы. В "Газпроме" считают, что нужно сбалансировать интерес поставщика и потребителей, а сегодня ситуация выгодна лишь потребителю. При этом, учитывая все расходы при предложенной цене, компании остается лишь 55 долларов за 1000 кубометров газа.

Однако в Армении считают, что Москва должна играть всеми капризами Еревана.

Депутат от правящей фракции "Мой шаг" Айк Геворкян говорит, если раньше ради цены на газ Армения жертвовала частью своего суверенитета, то теперь этого не будет. "Если хотят повысить цены, пусть повышают, но от суверенитета мы не отступим ни на йоту".

А армянский портал Lragir, считает, что не будь "катастрофы" с коронавирусом и требования социальной дистанции, люди, возможно, вышли бы на улицы и требовали бы ответа от России.

В условиях когда, Армения ведет анти-российскую политику, требования Еревана не то чтобы нереальны, они значительно выглядят абсурдными. Ради чего Россия должна действовать в ущерб себе? В своё время советская Москва давала Армении сырьё практически даром, но при этом политических вопросов к Еревану не возникало в принципе. Поэтому сегодня давать сырьё суверенной Армении с гордым премьером во главе было бы несколько странно. Особенно в условиях, когда Ереван затеял опасную игру, стараясь вести смуту между странами -членами ЕАЭС.