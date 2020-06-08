Армянское лобби продвигает второсортного актера в президенты США

Gradator.Ru еще три года назад предупреждал, что после Трампа во главе США может стать президент-качок.

И вот СМИ сообщают, что голливудский актер Дуэйн Джонсон стал "конкурентом" Дональда Трампа, передает Day.Az.

Дуэйн "Скала" Джонсон стал третьим по популярности "претендентом" на пост президента США. На него всерьез делают ставки, хотя популярный актер даже не баллотируется, сообщает Newsweek.

Рейтинг актера у букмекеров резко подскочил после пламенной речи, которую Джонсон произнес на своей странице в соцсети. В букмекерских конторах Великобритании его опережают только Дональд Трамп и Джо Байден, правда, с большим отрывом.

В своей речи Джонсон высказался в поддержку протестов в США.

"Где наш лидер в это время, когда наша страна опускается на колени, прося, умоляя, обижая. Злая, разочарованная, страдая от боли, просто желая, чтобы ее услышали? Где наш понимающий лидер, который подойдет и скажет: "Вставай, я с тобой. Я слышу тебя, я слушаю тебя"", - сказал он.

За два дня с момента публикации видео посмотрели 13,5 миллионов человек.

Дуэйн Джонсон не участвовал в политических гонках, но он не впервые высказывается по поводу актуальных социальных проблем и критикует американскую власть. В 2018 году в интервью журналу Rolling Stone актер не исключил, что в будущем может начать политическую карьеру.

Но что послужило стимулом президентских амбиций актера, ранее никак не проявлявшего свое внимание к политике?

После того, как Джонсон узаконил свои отношения с певицей Лорен Хашиан -этнической армянкой, от которой имеет двух дочерей, влиятельное армянское лобби США сделало серьезные ставки на Джонсона. В течение трех последних лет затрачены немалые политические, лоббистские, финансовые ресурсы и усилия на продвижение идеи двигать Джонсона в президенты - к реальности.

А в наше время, как известно, возможно все. И пример актера Зеленского, ставшего президентом Украины после обкатки стратегически заявленного сериала "Президент", является тому подтверждением.

В США уже был президент-актер - Рональд Рейган, президентство которого считается одним из успешных для США. Арнольд Шварценеггер не смог повторить опыт Рейгана и стать президентом. Хотя и пытался, избравшись на пост губернатора Калифорнии - этой "американской Армении". Как ни подыгрывал Шварценеггер настроениям армянского большинства Калифорнии, но армяне не выразили ему своего доверия.

Другое дело - Дуэйн Джонсон, который уже имеет плотные этнические связи с армянским лобби через супругу и дочерей. Джонсон имеет шанс стать президентом США, учитывая влияние поддеживающего его кандидатуру армянского лобби и популярность самого Джонсона.

Не исключено, что в случае избрания Джонсона армяне могут поднять вопрос об особом статусе Калифорнии.