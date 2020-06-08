Позиция Совета Европы по Карабаху отражает истинную суть этой организации

Молчание Совета Европы по вопросу т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана отражает истинную суть этой организации, ее двойные стандарты.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эмин Гаджиев.

Он отметил, что т.н. "выборы", проведенные режимом хунты на оккупированных территориях Азербайджана, были осуждены на уровне международных организаций и государств, в том числе выступающих посредниками в урегулировании конфликта, в то время как Совет Европы сохранял молчание.

"Подобное отсутствие реакции - это неуважение к международному праву, проявление несправедливой позиции по отношению к Азербайджану. В 2001 году официальный Баку и Ереван взяли на себя ряд обязательств перед Советом Европы, когда вступали в эту организацию. Одно из них было связано с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. За прошедшие 19 лет Армения не отказалась от своей деструктивной политики, не продемонстрировала стремления к субстантивным переговорам, а Совет Европы так и не занял твердой позиции, а напротив, принял необоснованные решения против нашей страны. Азербайджан - это страна со своей позицией, моделью развития, экономической и политической мощью, и применение разного рода инструментов давления на страну неприемлемо", - сказал .

Депутат отметил, что молчание Совета Европы по вопросу нарушения прав человека в некоторых западных странах также является признаком двойных стандартов: "Весь мир наблюдает за тем, что происходит в США и некоторых других странах. Однако мы не видим позицию Совета Европы по этому поводу".