Тофик Аббасов: Развитию прифронтовых регионов будет уделяться особое внимание в ближайшие годы

На минувшей неделе Президент Ильхам Алиев посетил Агджабеди, Агдам, Тертер, районы, непосредственно соприкасающиеся с зоной боевых действий. Поездка главы государства в эти районы символична. В настоящее время реализуется 4-я Госпрограмма развития регионов, которая охватывает 2019-2023 годы. Одна из ее задач - уделять особое внимание прифронтовым регионам.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

"Инфраструктурные проекты, осуществляющиеся в этих регионах, говорят только об одном - о том, что события начала 90-х остались позади и больше никогда не повторятся. Того, что произошло 30 лет назад, не будет. Посмотрите, какие объекты открываются в этих регионах. Это не только производственные предприятия, это объекты социально-культурного назначения, стадионы, клубы, совершенствуется дорожная инфраструктура. Все служит тому, чтобы люди там жили не хуже, чем в других регионах страны, несмотря на то, что они граничат с зоной конфликта и в нескольких сотнях метров оттуда находятся оккупационные подразделения ВС Армении", - отметил Аббасов.

По мнению политолога, глава государства дает понять соотечественникам, что все, что делает руководство страны в рамках концепции социально-экономического развития регионов, - все это служит упрочению качества жизни наших граждан, является подспорьем к тому, что люди будут привязаны к своим очагам, будут достойно охранять родную землю, и никакие попытки коварного соседа не смогут заставить их покинуть свои дома.

Тофик Аббасов обратил внимание на меседжи главы Азербайджана армянской стороне. Коснувшись исторических моментов, глава государства фактически указал на неблагодарность Армении. Правящие элиты, политический кластер этой страны, вместо того, чтобы быть благодарными Азербайджану за то, что 100 с небольшим лет назад он уступил им Иреван и другие территории, стараются стереть эти факты из истории и обмануть общественное мнение, отметил наш собеседник.

"Президент Азербайджана не случайно постоянно говорит о необходимости знать свою историю, о том, какие наши территории были отданы под Армению. Сегодня армяне в оккупированном Карабахе, как и некогда в Армении, спешно меняют топонимы, перелицовывают историю. Но это напрасные усилия, потому что память у азербайджанского народа не так коротка, как хотелось бы думать армянской стороне. Президент Ильхам Алиев справедливо подчеркнул необходимость указания правильных топонимов на исторических картах, указав, что нет такого названия, как Сисиан, а истинное название этого населенного пункта в Армении - Гаракильсе.

Это не только указание на допущенную неточность, но также предупреждение о том, кто является нашим западным соседом. Это неугомонная, ненасытная политическая элита, которая все время вынашивает зловещие планы с тем, чтобы отбить больше жизненного пространства для себя, лишая своих соседей спокойствия, стабильности и мест проживания. Это очень правильное понимание исторических реалий", - подчеркнул Аббасов.

Символичным назвал наше собеседник посещение главой государства военных частей в прифронтовой зоне. В своем выступлении во время знакомства с военчатью в Тертере, Президент Ильхам Алиев еще раз дал понять противнику, что если тот не проявит добрую волю и продолжит нагнетать обстановку, Азербайджан будет вынужден прибегнуть к альтернативным мерам, а именно, к принуждению агрессора к миру.

Тофик Аббасов напомнил, что в 2016 году азербайджанская армия не только освободила более 2 тысяч квадратных километров наших земель, но и дала противнику понять, что ситуация больше не будет идти на поводу у злоумышленников, которые все время пытаются дезориентировать и дезинформировать мировое сообщество. Азербайджан давно понял истинную сущность армянской политики и непомерные аппетиты армянских националистов.

"То, что глава МИД Армении Мнацаканян после слов Сергея Лаврова о поэтапном плане урегулирования заявил, что не имеет об этом плане представления, показало, что Армения продолжает предпринимать усилия для сохранения оккупации. На мой взгляд, делать вид, что поэтапного плана не существует, во вред самой Армении. Страусиная поза, в которую встает официальный Ереван, ударит по армянским же интересам. Президент Азербайджана не случайно напоминает, что наше большое культурное и историческое наследие осталось в Армении. Это означает, что мы не отказываемся от этого наследия и при необходимости, для усмирения неадекватного соседа можем дать ему адекватный ответ. Это будет контрудар, который навсегда закроет так сказать "армянскую тему" в нашем регионе", - считает политолог.

Аббасов указал, что Армения в последнее время все чаще предъявляет претензии не только Азербайджану и Турции, но также Грузии, Ирану и даже России. Поэтому решение "армянского вопроса" требует экстраординарных мер, наподобие тех, что были предприняты в апреле 2016 года, когда благодаря контрудару азербайджанской армии были освобождены стратегические высоты и значительная территория. Сегодня на эти земли возвращается полнокровная жизнь.

"Об этом можно судить на примере поселка Джоджуг Марджанлы. Это часть масштабного плана Большого возвращения, я бы даже сказал, Священного возвращения", - заключил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева