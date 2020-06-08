Артиллерийские подразделения Азербайджана провели учения с боевой стрельбой

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учений артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения и, заняв огневые позиции, выполнили боевые стрельбы.