https://news.day.az/politics/1242429.html Артиллерийские подразделения Азербайджана провели учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО
Артиллерийские подразделения Азербайджана провели учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учений артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения и, заняв огневые позиции, выполнили боевые стрельбы.
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