Кремль опять «троллит» Пашиняна

Протокольная служба Кремля "забыла" о Пашиняне.

1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отпраздновал свое 45-летие. В этот же день, с улыбкой на лице, Пашинян поведал своим подписчикам о том, что заболел вместе со всей семьей коронавирусом и уходит в самоизоляцию. Заболевание у семьи Пашинянов проходит бессимптомно, что, вкупе с хорошим настроением премьера, сразу же стало поводом для различных кривотолков о том, что болезнь, дескать, "фейковая".

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

Однако в истории с днем рождения Никола Пашиняна обращает на себя внимание еще одна деталь. Известно, что по случаю 45-летия Никола Пашиняна, Президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Ее текст был размещен на официальном сайте главы армянского правительства.

Между тем, на официальном сайте Кремля по состоянию на 8 июня данная телеграмма до сих пор не опубликована. Так, например, от 1 июня на сайте Президента можно найти телеграмму Президента известной советской и российской лыжнице Ларисе Лазутиной, а также народной артистке России Евгении Симоновой. От 5 июня была опубликована телеграмма-поздравление Путина Татьяне Покровской, главному тренеру России по синхронному плаванию. Но письмо армянскому премьеру российская сторона так и не опубликовала, хотя аналогичные телеграммы действующим и бывшим главам государств публикуются регулярно и от того же дня. Скажем, поздравление в адрес Президента Ильхама Алиева появилось на сайте Кремля аккурат в полдень 24 декабря прошлого года. Даже поздравительная телеграмма Путина на имя столь нелюбимого Пашиняном экс-президента Армении Роберта Кочаряна была поставлена на сайт Кремля 31 августа.

Это "недоразумение" можно было бы, конечно, списать на недоработку протокольной команды - однако, профессионализм кремлевской протокольной службы сомнений не вызывает. Там сидят далеко не "новички", речь идет об институте с многовековыми традициями, да и Путин уже далеко не первый год является Президентом РФ.

Скорее, тут дело в другом. Не секрет, что символизм в Кремле любят - вспомнить, к примеру, визит Эрдогана в Москву в период недавнего временного обострения российско-турецких противоречий в Сирии. Тогда Путин беседовал с турецким Президентом в комнате со статуей Екатерины II и часами в честь победы русских над турками.

Вот и в отношении Никола Пашиняна Кремль довольно тонко, но для более внимательных наблюдателей вполне очевидно демонстрирует эдакую "небрежность". То его в Кремле упорно "Николом Владимировичем" назовут, вместо "Никола Воваевича", тем самым, возвращая паспортное имя его отца - "Вова" - к "полноценному" русскому "Владимиру" (к слову, это было расценено прозападной армянской прессой как выражение "российского великодержавия"). То опубликовать поздравительную телеграмму по случаю 45-летия, как бы невзначай, забудут.

Остается лишь предполагать, что подобные сигналы - верные симптомы едва скрываемого политического отчуждения Москвы от нынешней власти в Ереване.

Уловит ли их премьер-министр Армении, в данный момент увлеченный публикациями на своей странице в Facebook фотографий многочисленных нарушителей карантинного режима в стране, - вопрос открытый.