В Азербайджане появится еще один город
Сегодня было проведено заседание парламентского комитета Азербайджана по региональным вопросам,
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.
Открывая заседание, председатель комитета Сиявуш Новрузов ознакомил присутствующих с повесткой дня.
Было отмечено, что на обсуждение для рассмотрения выносится законопроект об административно-территориальном делении Бабекского района Нахчыванской АР, представленном в порядке законодательной инициативы Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, поселку Бабек Нахчыванского АР планируется присвоить статус города, а селам Джахри и Неграм - статус поселка.
Было отмечено, что поселок Бабек был создан Общенациональным лидером в 1978 году. Поселок является районным и в то же время экономическим и культурным центром.
Члены комитета Саттар Мехбалыев, Низами Джафаров, Джавид Османов, Таир Рзаев, Кямран Байрамов, Мазахир Эфендиев, Эмин Гаджиев, Малик Гасанов высказали свои мнения.
После обсуждений документ был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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