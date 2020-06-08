В Азербайджане появится еще один город

Сегодня было проведено заседание парламентского комитета Азербайджана по региональным вопросам,

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Открывая заседание, председатель комитета Сиявуш Новрузов ознакомил присутствующих с повесткой дня.

Было отмечено, что на обсуждение для рассмотрения выносится законопроект об административно-территориальном делении Бабекского района Нахчыванской АР, представленном в порядке законодательной инициативы Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, поселку Бабек Нахчыванского АР планируется присвоить статус города, а селам Джахри и Неграм - статус поселка.

Было отмечено, что поселок Бабек был создан Общенациональным лидером в 1978 году. Поселок является районным и в то же время экономическим и культурным центром.

Члены комитета Саттар Мехбалыев, Низами Джафаров, Джавид Османов, Таир Рзаев, Кямран Байрамов, Мазахир Эфендиев, Эмин Гаджиев, Малик Гасанов высказали свои мнения.

После обсуждений документ был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.