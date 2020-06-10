Пашинян признался в махинациях с коронавирусом

Накануне депутат от парламентской фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян сделал запись на своей странице в Facebook, потребовав от Никола Пашиняна в течение 24 часов опубликовать медицинскую справку, подтверждающую факт того, что он является носителем инфекции. "Пусть никто даже не пытается говорить, что это личные данные... Он сам заявил об этом, так что это не является тайной информацией... Ну давай, Никол Пашинян... Время пошло...", - написал депутат.

Не дожидаясь истечения отведенного срока, премьер-министр Армении в понедельник, 8 июня, сообщил, что он и его семья уже не заражены коронавирусом. И выздоровели (как и заболели) все одновременно!

Поразительный факт в истории медицины, можно даже сказать - феномен. 1 июня, в день своего рождения, Пашинян заявил, что вся семья подцепила СOVID-19 и уединилась в резиденции, думая о благе общем. И всего через неделю - о чудо! - вирус был побежден. Пожалуй, случай Пашиняна заслуживает стать темой ни одной диссертации, а может, и удостоится впоследствии Нобелевской премии по медицине. Ведь получается, что организм армянского премьера и членов его семьи содержит готовую вакцину от коронавируса. Ученые всего мира бьются над орудием против заразы, а она тут, под боком, в готовом виде проживает в Ереване...

Нельзя сказать, что эта новость повергла кого-то в Армении в шок. И не только в Армении. И в азербайджанских, и в российских СМИ высказывались мнения о фейковости болезни армянского премьера. Так же восприняли новость о заражении семейства Пашинянов и в соцсетях. Очень уж не соответствовало поведение самого Никола и его близких тому, как должны вести себя инфицированные и контактировавшие с ними лица. Так, брат жены Пашиняна Анны Акопян, пообщавшись с якобы носителями коронавируса, как ни в чем не бывало на следующий день отправился в парламент, позаседал там, пообщался, не думая ни о какой социальной дистанции.

Пашинян решил сменить легенду, потому что надоело сидеть взаперти, или "выздороветь" его заставили какие-то обстоятельства? Точного ответа на этот вопрос пока что нет. Но мы попробуем догадаться.

Помнится, еще в марте, когда пандемия только пришла в Армению, Никол Пашинян, растерявшись, решил выиграть время на размышление и удалиться от общества за стены виллы на Севане. Он объявил, что его жена Анна обнималась с супругой президента Бразилии, у которой заподозрили коронавирус. И семейство дружно отправилось на природу, где провело некоторое время на свежем воздухе. Выигранное Пашиняном время ничего не дало Армении. Премьер, вместо того, чтобы принимать экстренные меры, симулировал болезнь вдали от столицы и рабочего кабинета.

Вернуться в конце концов пришлось, но долго груза ответственности Никол не выдержал и снова решил взять тайм-аут. На что он рассчитывал, во второй раз мороча голову общественности? Может быть, на всеобщее сочувствие. А скорее всего, как и в первый раз, он просто попытался сбежать от проблем и за стенами резиденции обдумать, как спасти свое кресло, когда страна ускоренно сползает на дно.

А подумать ему было над чем. На сегодня в Армении почти 14 тысяч инфицированных. За вчерашний день было зарегистрировано около 800 новых случаев. В понедельник их было выявлено в шесть раз меньше, но только потому, что проводящие тесты лаборатория встала на профилактику - аппаратура не выдержала. Как и лаборатория, система здравоохранения тоже трещит по швам. В больницах больше нет мест, больные отправляются выживать в домашних условиях. Ситуация полностью вышла из-под контроля и остановить процесс уже невозможно, несмотря на предложения о помощи со стороны так называемых союзников.

Еще два месяца назад консалтинговая компания EV Consulting заявила о том, что в случае непринятия жестких превентивных мер количество носителей коронавируса в Армении может превысить возможности системы здравоохранения страны. Возможности получения медицинской помощи в Армении составляют 12 153 больничных коек - 41 койка из расчета на 10 000 жителей, а в инфекционных отделениях - 2,1 койка на 10 000 человек, всего 624 койки. Годовая занятость коек в этих отделениях составляет 65%, следовательно, свободных коек, в среднем - 217...

Нетрудно подсчитать, сколько граждан страны остались сегодня без серьезной медицинской помощи.

Так вот, просидел Никол взаперти неделю и ничего не придумал. Пришлось признаваться, чтобы спасти хоть остатки репутации. Но нельзя сказать, что все это время он потратил зря - "борясь" с инфекцией, Пашинян решил заменить сразу трех силовиков - начальника Генштаба ВС, директора СНБ и главу Полиции.

Вот что ковид животворящий делает...

Зульфугар Ибрагимов