https://news.day.az/politics/1242567.html Скандальные кадры с "особого" заседания радикалов из т.н."Нацсовета" - ВИДЕО
Скандальные кадры с "особого" заседания радикалов из т.н."Нацсовета" - ВИДЕО
Распространилась еще одна запись с "zoom-конференции" членов Национального Совета.
Как сообщает Day.Az, на кадрах видно, как участники конференции используют оскорбительные выражения в адрес других партий. Председатель Нацсовета Джамиль Гасанли называет оппозиционные партии "тряпками". Эти слова вызывают одобрение и усмешку у других участников дискуссии.
Кроме того, члены Нацсовета одобряют унижающие азербайджанский народ заявления некоторых зарубежных дипломатов.
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