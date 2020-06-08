Скандальные кадры с "особого" заседания радикалов из т.н."Нацсовета"

Распространилась еще одна запись с "zoom-конференции" членов Национального Совета.

Как сообщает Day.Az, на кадрах видно, как участники конференции используют оскорбительные выражения в адрес других партий. Председатель Нацсовета Джамиль Гасанли называет оппозиционные партии "тряпками". Эти слова вызывают одобрение и усмешку у других участников дискуссии.

Кроме того, члены Нацсовета одобряют унижающие азербайджанский народ заявления некоторых зарубежных дипломатов.