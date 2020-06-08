Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Беларуси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Роману Головченко по случаю его назначения на должность премьер-министра Беларуси.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Беларусью, которые основываются на традициях крепкой дружбы, сотрудничестве и взаимоподдержке.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Беларусью и в дальнейшем будут укрепляться и расширяться совместными усилиями.