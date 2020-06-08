Цирк "Нацсовета" и второсортные актеры

Самый главный, животрепещущий и болезненный вопрос на повестке нескончаемого, равного 26 годам дня азербайджанской радикальной оппозиции - почему народ безмолвствует? Почему народ доверяет власти, в власть печется о благе народа?

События последних двух дней наглядно показали, точнее, в очередной раз доказали всю ущербность, косность и даже антигигиеничность мышления как лидеров радикальной оппозиции, так и их прихвостней, именуемых себя то "общественными активистами", то "независимыми блогерами", то "демократическими медиа".

В сущности, они в унисон кричали только одно: якобы полиция поступает слишком жестко против нарушителей режима карантина.

Но они не хотят понять, что принципатом и объектом высшей самоорганизации человеческой общности является государство. Государство же, взяв на себя бремя и ответственность за развитие, безопасность и достаточность создавшего его общества, своим существованием подтверждает максиму - "безопасность общество выше прав и свобод отдельной личности".

И истинная демократия, натуральное социальное общество опирается именно на этот принцип, согласно которому существуют все без исключения развитые страны.

Где интересы государства и общества всегда стоят выше интересов и свобод личности.

В Азербайджане полиция, спасая общества, пытается изолировать тех, кто не подчиняется не только требованиям карантинного режима, но закона, напрочь отодвигая от себя правила само-и социальной изоляции. Эти люди, попирая закон, выступали с вызовом против общества, государства и самое главное, безопасности нации.

Полиция дезавуировала их попытки и тут же в социальных сетях поднялся истошный вой в духе обветшалого и ложного либерализма - "попирают законы", "палачи в форме избивают граждан" и етс.

Коронавирус смертельно опасен и дырявыми либеральными лозунгами от него не спастись - вот этого никак не могут понять псевдолибералы, крики и вопли коих контролируются их давно известных центров, ибо именно там, заграницей находятся режиссеры и сценаристы нападок на полицейских.

Истина проста до умопомрачения: оскорбляющий и поднявший руку на полицейского целится в устои государства.

На Западе это давно поняли и горе тому, кто поднимет руку на полицейского.

Понимают ли это наши местные лидеры радикальной оппозиции? Ведь по их заученным речам и набившим оскомину призывам в социальных сетях, они думают о благе граждан, истощая себя тяжкими раздумьями о народе.

Но нет, правда далека от этих клоунов пыльного шапито, где над входом висит пыльная надпись: "Национальный совет демократических сил".

Одним словом, "Нацсовет".

Априори обреченные на нескончаемые неудачи, проигрыши и презрение народа, деятели радикальной оппозиции все еще надеются всколыхнуть толпу, призывая своих сторонников на иррациональные акции и даже на абсурдную революцию.

"Нацсовет", этот симулякр оппозиционной политической деятельности в очередной раз подтвердил, что эта организация не что иное, как мнимый и ложный образ давно исчезнувшей реальности.

Ведь радикальная оппозиция давно не реальность, а лишь жалкое подобие иллюзии гонористой политической деятельности.

Скандалы и ошибки, маразмы и абсурду чередуются в этом шапито, хотя лидерам и функционерам "Нацсовета", давно и напрочь потерявшим чувство реальности вместе с адекватным восприятием действительности, такой когнитивный диссонанс, видно, нипочем.

Иначе как понять суть и содержание, цель и нарратив очередной посиделки на лавочке "Нацсовета", когда вроде немолодые пикейные жилеты сели кто перед ноутбуком, а кто перед камерой смартфона и принялись за очередную магниторезонансную видеографию головного мозжечка?

Нет, там не велись беседы о конъюнктурной сущности глобальной геополитики, о проблемах граждан станы, о диалектике насущной политической борьбы: увядшие на ниве оппозиции никчемные и никому не нужные, давно вышедшие из обоймы старцы обсуждали народ.

Столь любимый, по их словам, совокупность граждан страны.

Штатная тамада и "бабка-заводила" радикальной сетевой оппозиции Гюльтекин Гаджиева, дабы насущно показать современные реалии отношений между политическими силами и народом, хихикая, вспомнила бородатый анекдот времен совдепии, когда кто-то из местных глав райкома поехал на ферму и дабы показать себя маленьким божеством с нескончаемой мудростью, спросил у доярок: "А как вообще, эти коровы?" И когда профану-райкому ответили, что перед ним не коровы, а быки, он, ничуть не тушуясь, сказал: "Ах, значить, они мужья коров?!"

Честно говоря, какое отношение имел сей глуповатый анекдот к повестке дня "Нацсовета", мне невдомек, да и сидящие перед камерами, объединившиеся себя посредством программы Zoom нафталиненные "лидеры оппозиции" не поняли тончайшего юмора хихикающей Гаджиевой.

И когда участники посиделки недоуменно смотрели на Гюльтекин Гаджиеву, на экране объявился председатель ПНФА Али Керимли, который, по его словам, находится в жесточайшей информационной и телекоммуникационной блокаде. Как же, вот уже месяц, как Керимли неустанно пишет на своей фейсбучной странице, что мол, у него в квартире не работает интернет, его лишили мобильной связи. И этот ущербный "блокадник", вопреки, видите ли, жесточайшим мерам против него, любимого, несколько раз на дню пописывает на Фейсбуке, минимум 4 раза в день появляется на различных YouTube-каналах якобы "независимых блогеров". Особенно на канале Севиндж Османгызы, неофициальной главы пресс-службы глубоко несчастного и обездоленного Керимли.

Керимли, оказывается, пользуется пауэрбанком, небольшим устройством с аккумулятором, предназначенное для подзарядки смартфонов: ведь у него, напомним, во время прошлой посиделки "Нацсовета" в Zoom закончилась зарядка телефона и он вынужден был удалиться по-английски.

Далее зиц-председатель "Нацсовета", прозябающий за океаном Джамиль Гасанлы начал оскорблять большинство оппозиционных партий.

"Вот, нам говорят, чтобы пошли на диалог с властью. Но теперь те, кто пошел на диалог с власть, превратились в такие тряпки, что ими даже нельзя туфли почистить", - сказал вконец люмпенизированный горе-профессор Гасанлы.

Все виртуально присутствующие закивали, а некоторые даже поспешно решили подхалимничать: "Да, да", "Совершенно верно".

Эстафету оскорблений продолжил бывший зам. главреда газеты "Азадлыг" Рагим Гаджиев: "Иностранцы и дипломаты, долгие годы, проработавшие Азербайджане, говорили о нас, нашем обществе: "Вы очень много говорите, люди очень амбициозны, но ответственность и дисциплина на очень низком уровне. Также намекали, что мы любим долго и беспредметно рассуждать. Вот это и есть наш народ".

По логике. столь оскорбительный выпад в адрес народа должен был получить соответствующую отповедь от участников "летучки", ведь каждый из них очень любит разглагольствовать о народе, о чаяниях и надеждах граждан, о народовластии.

Но нет, сперва Г.Гаджиева воскликнула: "Ой, как прекрасно охарактеризовали нас, как точно".

Потом подключился член Координационного совета "Нацсовета" Ровшан Ахмедли: "Да, истинно так".

И эти люди, заблудшие в лабиринте неумной жажди власти, политической безграмотности, горлодерства и элементарной безнравственности, пытаются учить столь нелюбимый им народ, указывая своими трясущими руками путь в светлое будущее, где свет на самом деле тьма, а будущее - прошлое?

Очередное видеонарезка с посиделок "Нацсовета" в очередной раз доказывает, что вся верхушка радикальной оппозиции на самом деле говорящие головы бесталанных и жалких людей, бубнящий в определенных за рубежом квадратах виртуального мира. Много квадратов, много голов и ни одного лица. Одни и те же лица, присутствующие лишь в выдуманном ими же мире, на мониторах ноутбуков и экранах смартфонов.

Которых можно просто, одним касанием выключить...

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz