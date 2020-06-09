Турал Гянджалиев: Марионеточный «глава» вымышленного режима прекрасно понимает, что день правосудия близок

Бредовыми суждениями Араик Арутюнян - непризнанный "глава" вымышленного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана - вновь попытался остаться на повестке дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, комментируя выступление Аратюняна.

Гянджалиев отметил, что нас не удивляет обеспокоенность преступника и коррупционера, нажившего себе богатство, грабя оккупированные территории Азербайджана, а также сотрудничая с такими бандитами, как Серж Саргсян и Роберт Кочарян, совершившими преступления против человечества: "Марионеточный "глава" вымышленного режима прекрасно понимает, что день, когда он и ему подобные предстанут перед законом Азербайджана, очень близок, и уйти от ответственности будет невозможно".

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