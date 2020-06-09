Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 12 июня, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на парламент.

В повестку заседания включены 7 вопросов.

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