https://news.day.az/politics/1242716.html Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Стала известна повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 12 июня, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на парламент.
В повестку заседания включены 7 вопросов.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре