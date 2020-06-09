https://news.day.az/politics/1242722.html Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с председателем Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академиком Ахлиманом Амираслановым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.
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