Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"

Информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с председателем Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академиком Ахлиманом Амираслановым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.