Стало известно, куда Пашинян сбежит из Армении

Газета "Грапарак" пишет, что не прекращается "перестрелка" между властью и партией "Процветающая Армения". Заявление Гагика Царукяна довело представителей блока "Мой шаг" до душевного расстройства, передает Day.Az.

Как отмечает издание, с Царукяном по телефону пообщался также Никол Пашинян, пригрозив, что в случае каких-то шагов всех уничтожит. Но представители партии "Процветающая Армения" не отступают, они продолжают наносить властям контрудары.

Депутат фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян накануне "разоблачил" одну "коррупционную сделку", объявив, что Пашинян купил за 3 миллиона долларов дом в Канаде на имя сестры своего телохранителя.

"Мы поинтересовались у депутата, на основании каких фактов он утверждает это. Он ответил, что фактов нет, его запись укладывается в логику любимых "висящих в воздухе сведений" Никола Пашиняна.

На вопрос, а не боитесь ли того, что на вас подадут в суд, депутат ответил отрицательно, напомнив, что разные деятели в разные времена выступали с заявлениями на основании "висящих в воздухе сведений".

В конце дня депутат от правящего блока "Мой шаг" Арпи Давоян отправила запись Царукяна в генпрокуратуру, "попросив выяснить соответствие представленных данных действительности и дать правовую оценку"", - отмечает газета.