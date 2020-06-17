Азербайджанская армия - это здоровый организм, способный действовать и в условиях пандемии

В последнее время армянская сторона снова активизировала пропагандистские атаки против азербайджанской армии. Какое-то время армейскую тему в Армении не затрагивали, и можно было подумать, что коронавирус благотворно подействовал на агитпроп соседней страны. Но это продолжалось недолго.

На фоне угрожающей эпидемической ситуации в стране и кризиса власти, пропаганда Армении пытается отвлечь внимание общественности от проблем, и, как всегда, не имея других аргументов, использует для этого карабахскую карту.

На днях Генштаб ВС Армении взялся оценивать последние военные учения Азербайджана, увидев в них только "демонстративную пропаганду" и "психологическое давление" при неудовлетворительной огневой и прочей подготовке. После такой оценки встревоженная крупномасштабными маневрами у линии соприкосновения с оккупированными территориями армянская общественность, наверное, смогла заснуть спокойно. Но так ли реалистичны оценки армянских вояк?

Генштаб Армении оценивает наши учения? Это абсурд, сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджан не нуждается в оценке учений с армянской стороны. А вот армянской общественности это остро необходимо, и эти оценки адресованы ей. Мне, как военному человеку, трудно даже подобрать слова, чтобы отреагировать на высказывания. Впрочем, такие оценки не удивляют. В Армении, должно быть, вообще забыли о том, что такое крупномасштабные военные учения, так как не имеют ни финансовых, ни технических ресурсов для их проведения. Максимум, что мы наблюдали, это были батальонные тактические учения.

Имеется определенная методика, целый комплекс разбора военных учений, тем более такого масштаба. Совершенно нереально оценивать тактику, говорить о якобы неудовлетворительности выполнения огневых задач, не находясь на месте маневров. Как, интересно, удалось это Генштабу ВС Армении?

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, выступая недавно в Тертере, заявил, что в Азербайджане создали такую могущественную армию, что мы можем выполнить любую задачу. В свою очередь, Закир Гасанов на совещании МО подчеркнул, что эти слова Верховного главнокомандующего являются приказом для командного состава армии, и личный состав должен быть готов повсеместно наносить сокрушительные удары по противнику с целью освобождения наших земель. Противник должен сознавать, что шаги, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016-го года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом.

Не удивительно, что после таких предупреждений в Ереване занервничали и начали делать абсурдные заявления.

Думаю, это серьезная позиция и серьезное предупреждение, продиктованное той ситуацией, которая сложилась в карабахском урегулировании, и той мощью, которую имеют Вооруженные Силы страны. Мы можем смело говорить, что наша армия готова в любое время выполнить приказ Верховного главнокомандующего. Что под этим имеется в виду, думаю, понимают и армяне.

В ходе прошедших учений Азербайджан показал, что наша армия - это действительно здоровый организм, готовый выполнять поставленные задачи даже в условиях пандемии. ВС Азербайджана удалось защитить от распространения инфекции. Была проведена определенная работа, к которой личный состав отнесся с пониманием. Учения были плановыми, стоял вопрос - провести или отменить из-за пандемии. Но боевая подготовка для армии важнее всего. Поэтому, учитывая проведенные санитарно-эпидемиологические мероприятия по защите личного состава, было принято решение провести учения. Их успешное проведение показало, что азербайджанская армия способна повышать свою боевую подготовку в любых условиях, даже в условиях пандемии.

Личный состав в ходе учений продемонстрировал высокий профессионализм. Командный состав показал, что способен управлять своими частями и объединениями в сложных условиях. Техника, которая была выведена на этих учениях, продемонстрировала боеспособность, а личный состав, управляющий ею, - свое мастерство.

Проведение хоть и плановых, но масштабных учений с привлечением бронетехники, авиации, артиллерии, РСЗО, беспилотников - все это имеет свое значение с точки зрения уровня подготовки личного состава.

Еще до начала учений армянской стороной был поднят большой шум. К ору присоединились сторонники Армении, утверждая, что Азербайджан, дескать, собирается повернуть танки во время учений на оккупированный Карабах. Конечно, Азербайджан рано или поздно повернет танки на оккупированные территории. Это произойдет, когда окончательно иссякнет надежда на урегулирование вопроса другим путем. Тогда заработают и танки, и пушки, и ракеты. А пока учения показали, насколько сплочен личный состав наших Вооруженных Сил Азербайджана.

Еще раз повторю - армянская сторона вовсе не напрасно занервничала. И не только азербайджанские учения вызвали истерику. Если разобраться, есть много интересных моментов. Есть заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном разрешении карабахского конфликта, начиная с освобождения семи оккупированных районов.

Когда об этом говорит представитель какой-то другой страны и даже международной организации, это одно, но когда об этом говорит глава МИД России - это уже совсем другое. Всем известно, что Россия играет в карабахском вопросе роль "первой скрипки". И когда о поэтапном урегулировании говорит Лавров, а армянская сторона с ним не соглашается, это повышает возможности Азербайджана прибегнуть к силовому варианту.

Думаю, армяне неспроста решили провести недавнюю "инаугурацию" именно в Шуше и объявить ее почти что "столицей". Это была попытка вынудить Азербайджан действительно развернуть танки к линии соприкосновения. Оккупанты рассчитывали, что у Баку не выдержат нервы. Вся истерика была направлена на то, чтобы продемонстрировать тому же Лаврову, что с Азербайджаном, мол, нельзя вести никаких переговоров. Но мудрая политика, опыт и дальновидность Президента Ильхама Алиева испортили армянам планы.

Азербайджанский народ может быть уверен, что время удара придет. Если армяне не займут конструктивную позицию, Азербайджан в конце концов применит силу и освободит свои земли от оккупантов. Всему свое время, мы ждем этого момента, и не думаю, что он очень уж далек. Все к этому идет.

Зульфугар Ибрагимов