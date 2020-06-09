Эльчин Мирзабейли: Очередное нелепое мероприятие т.н. "Нацсовета" еще раз показало уровень интеллекта и культуры его участников

Очередное нелепое мероприятие так называемого "Национального совета" еще раз показало уровень интеллекта и культуры его участников.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend заместитель председателя партии Народного фронта единого Азербайджана Эльчин Мирзабейли.

По его словам, назвать "тряпкой" людей, предпочитающих политический диалог, что является одним из важных показателей и принципов демократии, цивильных политических отношений, могут только те, чье "мнение" целиком сформировано под воздействием внешних сил.

"Среди них Джамиль Гасанли, который для того, чтобы быть избранным в депутаты, перешел из Партии национальной независимости Азербайджана в Партию Народного фронта, а затем, чтобы сохранить депутатское кресло, вышел и из этой партии, нахваливал в своих книгах нынешнюю власть, а после потери мандата вновь превратился в радикального оппозиционера. Этот человек хочет избавиться от комплексов, возникших вследствие его продажной сущности и грязного политического прошлого, унижая других. Интересно, а не чувствовал ли себя "тряпкой" Джамиль Гасанли, когда терся возле большого друга армян, одного из авторов антиазербайджанской поправки 907 к "Акту поддержки свободы" Кристофера Смита?" - сказал Мирзабейли.

Он также назвал самой последней чертой моральной деградации поведение на этом "политическом" мероприятии Гюльтекин Гаджибейли.

"Меня, как гражданина, крайне беспокоит то, что подобные лица все еще предпринимают всяческие попытки, чтобы оставаться на политической арене", - подытожил Эльчин Мирзабейли.