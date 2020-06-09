https://news.day.az/politics/1242853.html Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Португалии - постоянного благополучия", - говорится в поздравительном письме.
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