Армяне превратили Каннский кинофестиваль в площадку для провокации против Азербайджана

Армянская пропаганда от искусства не только сама постоянно делает провокационные шаги, но и втягивает в свои провокации других. Не секрет, что киностудии Армении пекут фильмы на карабахскую тему как пирожки. Ежегодно их выбрасывают на рынок пачками. Большинство не выходят за пределы страны, но когда к делу привлекается диаспора и картину можно подать под соусом "совместного производства", тут уже начинается совсем другая история.

Как и многое другое, в этом году был отменен Каннский кинофестиваль. Несмотря на это, оргкомитет решил огласить список отобранных фильмов, чтобы поддержать эти картины в будущем прокате. Позже эти картины смогут принять участие в других фестивалях 2020 года, сообщают армянские СМИ. Эта новость была встречена в Армении с торжеством, потому что пропихнутый каким-то образом в программу фестиваля армянская провокационная киноподелка получила возможность курсировать по экранам мира с благословения французов.

Киноподелка называется "Если ветер стихнет" и является совместным продуктом Бельгии, Франции и Армении. Не будем утверждать, что представители двух других стран, значащиеся в творческом составе, имеют армянские фамилии, но и во Франции, и в Бельгии, как известно, очень сильно армянское лобби и многочисленна и богата диаспора. Поэтому не удивительно, что откровенно провокационная поделка получила и финансирование, и право демонстрироваться на Каннском фестивале.

Позволим себе усомниться в какой-то там художественной ценности фильма, благодаря чему он оказался на такой престижной площадке. Традиционный для армянской кинопропаганды надрыв, который чувствуется уже в названии, говорит сам за себя. Мы уже не говорим о содержании. Как описывают сюжет армянские СМИ, некий аудитор Ален (должно быть, француз - фестиваль-то во Франции) приезжает в оккупированный Карабах, чтобы оценить Ходжалинский аэропорт и дать "зеленый свет" его эксплуатации. Одновременно с ним по аэропорту бродит некто Эдгар. Ребенок и француз встречаются и эта встреча заставляет Алена идти на все, чтоб помочь аэропорту открыться...

Большей чуши представить себе невозможно. Но об этом потом. Вначале хотелось бы обратить внимание на то, что армянский фильм провокационного содержания выставлен на знаменитый кинофестиваль, проходящий не где-нибудь, а во Франции. То есть в стране, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахского конфликта. Этот факт не может не вызывать сожаления. Очень жаль, что страна, призванная разрешить конфликт, своим невниманием к миссии, которую на себя взяла, только усугубляет ситуацию. Ведь провокационность армянской картины можно разглядеть невооруженным глазом.

А теперь о глупости содержания. Европейской публике собираются скормить абсолютную чушь. Конечно, организаторы фестиваля и обычные французы могут быть не в курсе, поэтому постараемся коротко пояснить. Фигурирующий в фильме аэропорт расположен на оккупированных территориях Азербайджана, поэтому ни в какой реальности - ни в армянской, ни в какой другой - не может быть подвергнут международному аудиту. Не хотелось бы никого расстраивать, но аудитор Ален мог съездить в Карабах только на шашлыки. Аудит тут проводился несколько лет назад силами ГУГА Армении, что, как понятно каждому, не придает объекту легитимности и не открывает для него международное воздушное пространство. Этот объект получит регистрацию, код и прочие атрибуты только после освобождения захваченных Арменией земель. А пока армяне не имеют права совершать оттуда полеты даже в Ереван.

Да, очень жаль, что подобная, как сейчас принято говорить - токсичная работа оказалась в программе Канн. И не нужно фраз вроде "искусство вне политики" и все такое. Потому что поделку режиссера Мартиросяна нельзя назвать искусством. Это чистой воды пропаганда и политическая провокация, рассчитанная только на эти цели, а не на кассу и кинопремии. Хотя кто его знает - если диаспора с лобби поднатужатся...

Зульфугар Ибрагимов