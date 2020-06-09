Глава TƏBİB: Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы и у сотрудников госструктур

Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы и у сотрудников госструктур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, коронавирусом заразились 19 сотрудников Администрации Президента, семь сотрудников министерства труда и социальной защиты населения и пять сотрудников МЧС.