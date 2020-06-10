Президент Ильхам Алиев: В закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену

В закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"В короткий срок стали функционировать предприятия по производству медицинских масок. В настоящее время работают два предприятия. В Азербайджане уже производятся дезинфицирующие средства. В то же время в Азербайджане производятся специальная одежда, комбинезоны для врачей. Также мы импортируем медицинские маски из-за рубежа, потому что потребность растет, что непосредственно связано с ограничительными мерами. Мы видим, что в последние дни граждане чаще пользуются медицинскими масками. Еще раз хочу сказать: в закрытом пространстве это обязательно. Я во всех закрытых местах пользуюсь медицинской маской, и каждый должен пользоваться ею в закрытом пространстве - в общественном транспорте, офисах, торговых центрах. На открытом воздухе это рекомендуется, если нет близкого контакта можно и не пользоваться маской. Но в закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену. Необходимо учитывать всего лишь три этих фактора - об этом, возможно, тысячу раз говорили врачи, различные общественные деятели: медицинская маска, дистанция в полтора-два метра и дезинфицирующие средства. Эти факторы, по единодушному мнению врачей, защищают людей на 95 процентов. Поэтому убедительно прошу граждан соблюдать эти очень простые правила и знать, что коронавирус не исчез", - заявил глава государства.

По его словам, в настоящее время во всех странах, в том числе в Азербайджане, принимаются смягчающие меры. "Несмотря на это, я сказал, что если мы увидим, что число больных резко возрастает, то вновь будем вводить ограничения. Причина ограничительных шагов понятна. Некоторые люди проявляют безответственность. В целом же, могу сказать, что азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину. Особый карантинный режим в выходные дни подтвердил это, нарушений правил было крайне мало. Это свидетельствует о том, что граждане осознают ответственность. Но это должен понимать каждый гражданин, так как один безответственный человек может заразить сто человек, подвергнуть риску их и свою жизнь", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Коронавирус не исчез и не исчезнет, добавил глава государства. "По общему мнению врачей, люди будут страдать этим заболеванием пока не будет получена вакцина. Поэтому мы тоже должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения. Иного пути сегодня нет. Еще раз хочу сказать: эти правила поведения не доставляют людям особых неудобств. Просто надо следовать правилам, о которых я сказал, и быть более ответственными", - отметил Президент Ильхам Алиев.