Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях

Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"Сегодня очень знаменательный день. В нашей стране открываются три больницы модульного типа. В этих больницах будут проходить лечение инфицированные коронавирусом, и, таким образом, делается очередной важный шаг в борьбе с коронавирусом. Первая больница модульного типа была открыта месяц назад, 7 мая, и в настоящее время число таких больниц достигло уже четырех. Выступая 7 мая на церемонии открытия, я отметил, что таких больниц должно быть 10. Надеюсь, что в ближайшем будущем - примерно до конца месяца будут сданы и остальные 6 больниц. Таким образом, мы получим дополнительно две тысячи коек, что еще более расширит наши возможности в борьбе с коронавирусом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, отрадно, что 4 из этих 10 больниц частный сектор построит на свои средства.

"Таким образом, нагрузка на государство несколько уменьшится. Хочу выразить благодарность представителям частного сектора, а также простым гражданам за финансовую помощь, оказанную в период коронавируса. Как вам известно, по моей инициативе создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которому первоначально из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов. Сегодня сумма, накопленная в Фонде за счет предпринимателей и простых граждан, превысила 100 миллионов манатов. Это еще раз говорит о том, что наш народ может сплотиться в трудное время, проявить солидарность и единство. Поэтому я поддерживаю активную роль частного сектора в этих делах. В то же время общественные организации, в первую очередь, Фонд Гейдара Алиева и другие общественные организации, предприниматели оказали гуманитарную помощь людям, столкнувшимся с материальными трудностями в данный период, и этот процесс продолжается. Однако все знают, что основная нагрузка в этой борьбе, конечно же, ложится на Азербайджанское государство, которое делает все возможное для того, чтобы мы смогли выйти из этой ситуации с малыми потерями", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в центре всех принятых мер находится именно здоровье граждан Азербайджана, и благодаря превентивным мерам ситуация сегодня полностью находится под контролем.

"В последние 10 дней число инфицированных растет. Это объясняется тем, что в период смягчения некоторые граждане проявили безответственность. Несмотря на это, ситуация полностью находится под контролем. В наших больницах достаточно мест, в том числе и в реанимационных отделениях. Кроме того, лечение инфицированных коронавирусом предусматривается дополнительно в 10 больницах на две тысячи коек. На сегодняшний день необходимости в этом пока нет. Но мы предпринимаем все шаги так, чтобы быть готовыми к самой критической ситуации, чтобы и в самой кризисной ситуации оказывать медицинскую помощь всем больным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях.

"Мировая практика абсолютно другая. Во многих странах люди, подвергшиеся болезни и болеющие без симптомов, лечатся в домашних условиях, их даже не принимают в больницы. Конечно, это создает угрозу их здоровью. В Азербайджане низкий показатель смертности от коронавируса связан именно с тем, что все инфицированные больные принимаются в медицинские учреждения, где им оказывается необходимый уход", - добавил Президент Ильхам Алиев.