Президент Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана поддерживают все наши шаги

Граждане Азербайджана поддерживают все наши шаги.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"Что касается нашей роли в международной плоскости, то, как вам известно, Азербайджан ведет себя очень ответственно. Я уже отметил, что, в первую очередь, в стране и на международной арене по нашей инициативе состоялись два саммита: Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Саммит Движения неприсоединения. Должен сказать, что на Саммите Движения неприсоединения были представлены 120 стран, в то же время к нему присоединился Африканский союз, в котором объединены 55 стран. Европейский Союз впервые на высоком уровне и вообще впервые принял участие в мероприятии Движения неприсоединения. В Европейский Союз входят 27 стран. Правда, некоторые страны Африканского союз одновременно являются участниками Движения неприсоединения. Однако, несмотря на все это, с полной ответственностью могу сказать, что Азербайджан объединил весь мир", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в принятой Декларации высоко оценена особая роль Азербайджана.

"Конечно, это - очередной вклад в наш международный имидж, который и без того находится на высоком уровне. Азербайджан проявил лидерство. Одновременно мы, обратившись в первую очередь, к членам Движения неприсоединения, предложили провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, связанную с COVID-19. Мы получили такую поддержку, члены Движения неприсоединения единогласно поддержали нашу инициативу, после чего мы обратились к генеральному секретарю ООН - он сказал свое слово на Саммите Движения неприсоединения, зачитал свое обращение, - и сейчас ждем ответа. Считаю, что в нынешних условиях необходимо, чтобы мировое сообщество выступало с единой позицией по данному вопросу. Организация Объединенных Наций объединяет все мировое сообщество. Поэтому мы выступили с таким предложением и надеемся, что оно будет встречено положительно. В настоящее время мы проводим консультации в двустороннем и многостороннем формате, и если это предложение будет принято, то, как я уже сказал, мировое сообщество, еще раз объединившись по инициативе Азербайджана, скажет свое слово по этому вопросу", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, главное здесь - не замыкаться в себе.

"Мы хорошо помним, что в начальный период пандемии некоторые страны замкнулись в себе. Некоторые страны повели себя в гуманитарных вопросах так, что впоследствии, наверное, устыдились. Некоторые страны пребывали в панике. Порой мы испытывали трудности с доставкой закупленного медицинского оборудования. Поэтому считаю, что в нынешних условиях мировое сообщество должно выступать с единой позиции. Параллельно с этим мы в индивидуальном порядке оказали гуманитарную помощь 14 странам. Странам, которые нуждаются в этом и которые обратились к нам. Одновременно мы по линии Всемирной организации здравоохранения оказываем гуманитарную помощь еще 15 странам. В настоящее время процесс продолжается. Эти 15 стран - члены Движения неприсоединения. Их список согласован Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном. Основной критерий здесь - наиболее нуждающиеся страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан в индивидуальном порядке дважды сделал пожертвования Всемирной организации здравоохранения, таким образом, он оказал через международную организацию гуманитарную помощь 29 странам.

"В настоящее время я отслеживаю происходящие в мире процессы, связанные с этим вопросом, сложившуюся картину и с полной уверенностью могу сказать, что Азербайджан является одной из стран, оказавших самую большую гуманитарную помощь в период пандемии. Вот такая у нас страна, вот преимущества нашей независимости. Кто бы мог подумать, что Азербайджан сможет в одиночку, так умело, профессионально, терпеливо, достойно справится с этой бедой. Кому еще лет 10, 20 назад могло прийти в голову, что Азербайджан может оказать гуманитарную помощь почти 30 странам. Некоторые страны в то время, как говорится, присвоили гуманитарную помощь, предназначенную для других стран. Поэтому мы проводим правильную, достойную политику как внутри страны, так и в международной плоскости, и уважение и симпатия к нам с каждым днем растут. Наряду со всеми этими вопросами, хочу еще раз вернуться к последующему периоду. Граждане Азербайджана поддерживают все наши шаги. Хотя понятно, что пандемия повлияла, негативно повлияла на нормальный образ жизни людей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, люди в определенной степени отошли от привычного образа жизни.

"Есть ограничения, в то же время уже вводятся и новые ограничения. Но граждане Азербайджана знают, что данные ограничения направлены прежде всего на защиту людей. Мы сделаем все для защиты людей. Поэтому еще раз благодарю граждан Азербайджана за поддержку, оказанную в этот период, за проявленную солидарность. Вместе с тем, еще раз призываю всех граждан к большей ответственности и дисциплине. Мы продемонстрировали и впредь будем демонстрировать единство. Неслучайно консолидирующим лозунгом в период пандемии стал лозунг "Мы сильны вместе!"", - добавил глава государства.