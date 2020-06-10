Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями

Руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"Глядя на произошедшие в мире события и бедственную ситуацию, связанную с коронавирусом, во многих развитых странах, мы еще раз видим, что Азербайджан предложил свою модель и в этой области, смог последовательно, целенаправленно достичь всех поставленных целей. Конечно, я не намерен сравнивать нас с другими странами. Но в мире все познается в сравнении. К примеру, на сегодняшний день число зараженных в Азербайджане составляет около 8 тысяч, проведено более 350 тысяч тестов, и по количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из ведущих мест. А в соседней Армении число инфицированных превысило 13 тысяч человек, при этом тестов в 5-6 раз меньше, чем у нас. Если учесть, что численность населения в Армении в 5 раз меньше, чем в Азербайджане, то картина абсолютно ясная", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, если он ежедневно получает сотни писем благодарности, то руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями.

"Могу провести и другое сравнение с развитыми странами. К примеру, в нескольких развитых странах число умерших больше, чем инфицированных у нас. Причем в таких развитых странах, где система здравоохранения всегда считалась эталоном, образцом. В некоторых развитых странах, численность населения которых примерно такая же, как у нас, умерли около десяти тысяч человек. У нас же просто инфицированных около 8 тысяч. Поэтому применяемый у нас подход, когда каждому инфицированному оказываются медицинские услуги, является самым правильным, самым гуманным подходом, и в этом направлении будут предприниматься дополнительные шаги", - отметил Президент Ильхам Алиев.