https://news.day.az/politics/1243101.html Курсанты Азербайджанского военного училища им. Г. Алиева провели боевую стрельбу - ФОТО - ВИДЕО
Курсанты Азербайджанского военного училища им. Г. Алиева провели боевую стрельбу - ФОТО - ВИДЕО
Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) им. Гейдара Алиева на военном полигоне проведена интенсивная подготовка курсантов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.
Курсанты отработали навыки применения бронетехники, выполнили упражнения по уничтожению целей условного противника и другие практические задачи.
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