"Поверьте, посидеть два дня дома намного лучше, чем потом пролежать две недели в больнице"

В начале апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве в стране 6 модульных больниц, на 200 коек каждая. Позднее стало известно, что еще 4 модульные больницы откроются на средства частного сектора. Таким образом, в Азербайджане начнут функционировать 10 таких больниц на 2 000 коек, что позволит системе здравоохранения избежать кризисной ситуации.

В настоящее время в Азербайджане уже открыты 4 такие клиники. Одна открылась в Баку 7 мая, еще 3 - в поселке Бильгя, в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района - открылись накануне с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Выступая на церемонии открытия, глава государства заявил, что Азербайджан является одной из немногих стран мира, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях. Он подчеркнул, что в последние 10 дней число инфицированных растет "благодаря" безответственности некоторых граждан в период смягчения карантина. Несмотря на это, ситуация полностью находится под контролем - в больницах достаточно мест, в том числе и в реанимационных отделениях. При необходимости, будут подключены еще 10 больниц.

Одним словом, государство находится в полной боеготовности и не сдает позиции в борьбе с вирусной угрозой.

"Я аплодирую всем мерам, принятым нашим государством. И одновременно понимаю, насколько непростая задача стоит перед главой государства - бороться с пандемией в условиях, когда не все население относится серьезно к реальной угрозе", - сказал в комментарии Day.Az врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил граждан Азербайджана за поддержку, оказанную мерам, принимаемым государством. Но, как считает врач, к сожалению, есть еще немало тех, кто не проявляет должной сознательности и не осознает ответственности.

В Азербайджане, подчеркнул наш собеседник, действительно делается все необходимое. Многие страны не могли бы и мечтать о таких мерах противодействия пандемии. А что бы было, если бы наше государство пошло по стопам президента Бразилии, который, что называется, умыл руки, в то время, как страна задыхается от количества больных? - заметил врач.

"Пользование медицинскими масками - это элементарное средство защиты в период эпидемии. Об этом у нас говорят уже который месяц, но многие все равно продолжают нарушать это простое правило. В ношении маски нет никакой проблемы, и глава государства не должен тратить свое время на разъяснения непонятливым гражданам этого элементарного требования. Кстати, Президент Ильхам Алиев сам показывает своим примером, как важно соблюдать меры защиты. Если их соблюдает Президент страны, это должно быть месседжем для каждого гражданина. Споры о том, защищает или не защищает медицинская маска, должны быть прекращены. В период распространения инфекции они необходимы - и точка", - сказал врач-инфекционист.

Самир Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане, в отличие, например, от России, отсутствует момент самоизоляции. То есть нет больных, которые, легко перенося заболевание, лечатся дома, под свою ответственность обязуются не выходить и никого не заражать. У нас этой практики нет и это очень правильно. Легко ли переносит больной коронавирусную инфекцию, есть у него симптомы или нет - все госпитализируются. Это очень правильный подход, потому что госпитализация уменьшает количество контактов и, следовательно, распространение вируса.

В настоящее время проблемы мест в лечебных учреждениях в Азербайджане нет, отметил наш собеседник. Но глава государства понимает, что борьба только начинается, коронавирус пришел не на неделю или месяц. Поэтому принята программа, предусматривающая открытие в стране 10 модульных больниц.

"Хочу обратиться к тем, кто не верит в существование вируса. Подключите логику и подумайте: нужны ли государству подобные траты, если угрозы пандемии нет? Государство могло бы потратить эти средства на другие цели. Каждый инфицированный - это бесплатное лечение, бесплатное питание и так далее. Это огромные расходы, которые не покроет никакой фонд. Все равно основные расходы несет государство.

Заговор, чипирование и так далее... Послушают, почитают и начинают верить, не включая логику. Честно признаюсь, что когда мои пациенты поднимают такие вопросы, у меня просто нервы не выдерживают. И верят в эту чепуху не только у нас. Я никогда не думал, что в мире столько невежественных людей. Это огорчает. Необходимо строго следовать правилам. Если введен двухдневный жесткий карантин, нужно отнестись к этому с пониманием и терпением, не стараться злостно нарушать, создавая проблемы и правоохранителям, и себе. Кто-то, видите ли, не может сидеть в четырех стенах... Поверьте, лучше посидеть два дня в четырех стенах собственного дома, чем заразиться и оказаться на многие недели в четырех стенах больницы", - сказал врач.

Специалист отметил, что с начала пандемии были приняты все меры, заболеваемость снизилась до минимума. Но, к сожалению, все эти успехи пошли насмарку благодаря поведению людей после смягчения карантина. Люди не понимают, что вирус никуда не делся, нужно менять образ жизни. Выйти из дома с маской - это то же, что умыться утром. Не надо доводить до ситуации, когда не останется мест в больницах. Те же, кто сегодня верит в мировой заговор, первыми будут критиковать систему здравоохранения и возмущаться.

"Во время войны был лозунг "все для фронта, все для победы". Сегодня надо действовать по тому же принципу, потому что пандемия - это в своем роде война, объявленная человечеству", - заключил Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева