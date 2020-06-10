Необходимо ввести штрафы в отношении церемониальных залов

Рост случаев заражения коронавирусом на похоронах вызывает серьезную обеспокоенность. К сожалению, несмотря на предупреждения, граждане не демонстрируют должную ответственность в борьбе с коронавирусом,

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что в основном проведение похорон, в которых участвует много людей, наблюдается в районах и селах, в результате инфекция быстро распространяется: "Поэтому, в первую очередь, должна продолжаться просветительская работа. Также каждый должен обязательно соблюдать социальную дистанцию, носить маску в закрытых помещениях и часто дезинфицировать руки. Считаю, что либо Управление мусульман Кавказа (УМК) должно принять фетву и обратиться к гражданам, либо посредством религиозных деятелей в подчинении Управления необходимо принять меры по ограничению проведения церемоний похорон с участием большого числа людей. Кроме того, Госкомитет по работе с религиозными структурами по своей линии должен предпринять ограничительные меры. К примеру, необходимо ввести запрет на участие в похоронах более 10-15 человек. Также должны быть отменены церемонии трех, семи дней и четверги".

Что касается штрафования людей, участвующих в похоронах, то Гулиев считает это неправильным: "Это похороны, и тут нельзя вводить штрафы. Это все-таки противоречит нашему менталитету. Но в отношении фирм и лиц, предоставляющих палатки для проведения похорон, а также владельцев церемониальных залов могут применяться штрафы".