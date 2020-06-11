За массовыми протестами в США может стоять проармянский конгрессмен Адам Шифф

В течение почти двух недель США буквально разрывались от насильственных протестов, произошедших в более чем 140 городах по всей стране.

Об этом сказал Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

"Очень жаль наблюдать в современную эпоху за тем, как небольшая группа сверхагрессивных, эмоционально заряженных активистов захватывает нашу культуру. Эти преступники заставили всю страну повиноваться своей воле. Все эти действия произошли так быстро и с такой свирепостью, что практически никто не смог сдержать их и противостоять им", - с сожалением констатировал эксперт.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп проявил решительность и применил жесткие меры в отношении массовых насильственных протестов, демонстрируя внушительное лидерство в защите закона и порядка.

"Все началось в Миннеаполисе (штат Миннесота), где произошли первые протестные акции Black Lives Matter. Далее протесты распространились по нарастающей во многих штатах, включая Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Детройт, Шарлоттсвилль, Вирджинию, Миллуоки, Висконсин и др.", - напомнил Тейс.

По мнению нашего собеседника, некоторые представители демократической партии США способствовали тому, что Миннеаполис оказался под полным господством бандитов и организованных преступников.

"Присутствие президента Трампа в Белом доме имеет решающее значение для сплоченности, защиты правопорядка, национального согласия и экономического роста США", - считает он.

Эксперт также заметил, что полицейские в городах США выполняют свои обязанности с искренностью, патриотизмом и альтруизмом, соблюдая национальные законы и правовые процедуры.

Он также подчеркнул, что главными бенефициарами протестов в США являются некоторые политики - в частности, по его словам, это Джо Байден, конгрессмен Джерролд Льюис Надлер, а также известный своей проармянской позицией конгрессмен Адам Шифф.

"К сожалению, демократы пытаются уничтожить иудейско-христианские ценности в США и разрушить фундамент демократических институтов в стране. Демократы в Конгрессе действительно нарушают верховенство закона, подстрекая яростные протесты в разных штатах", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов